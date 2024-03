In Dommeldingen und Hamm /

Die Stadt Luxemburg hat Wohnungen und Häuser in Dommeldingen und Hamm erworben, die „den Mietwohnungsbestand der von der Stadt Luxemburg verwalteten Wohnungen erweitern sollen“. Das hat das Bürgermeister- und Schöffenkollegium am Donnerstag mitgeteilt.

Die Stadt Luxemburg und die Gesellschaft „Immobel Luxembourg“ haben einen Reservierungsvertrag für den Erwerb des vollen Eigentums an zwei Grundstücken eines Immobilienprojekts unterzeichnet, welches in Zukunft realisiert werden soll. Die Grundstücke, auf denen das Projekt mit dem Namen „River Place“ gebaut werden soll, befinden sich im Sonderbebauungsplan für das neue Stadtviertel „Rue Nennig“ in Dommeldingen zwischen der Rue Nennig, der Route d’Echternach und der Alzette. Die „reservierten zukünftigen Bauten“ umfassen 25 Wohnungen sowie 92 Zimmer für Wohngemeinschaften, geht aus der Pressemeldung hervor.

Der Gesamtverkaufspreis dieser Wohnungen und Zimmer wird auf 60.660.951,98 Euro geschätzt. Diese Schätzungen basieren auf dem Projekt, wie es zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Reservierungsvertrags bekannt ist. Der endgültige Kaufpreis wird, laut Mitteilung, auf der Grundlage der Vermessung der zu verkaufenden Nutzfläche durch den von der Stadt beauftragten Vermessungsingenieur zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kaufvertrags festgelegt. Der Baubeginn erfolgt innerhalb von 6 Monaten nach Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrages und frühestens im September 2024. Die maximale Bauzeit soll 36 Monate ab Baubeginn betragen.

Die Stadt Luxemburg und Stugalux Construction SA haben zudem bekannt gegeben, dass die Stadt sieben Einfamilienhäuser zur Vermietung in der Rue de Hamm erworben hat, welche sich im Stadium der Fertigstellung befinden. Insgesamt 17 Häuser wurden im Rahmen des Projekts „Baulücken“ von der Firma Stugalux Construction SA auf der Grundlage eines Erbbaurechts an von der Stadt ausgewählte Bewerber zum Verkauf angeboten. Nach der Ausschreibung der Stadt Luxemburg im Januar 2023 fanden jedoch nur zehn Häuser einen Käufer. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, soll die Fertigstellung der Häuser sukzessiv und voraussichtlich zwischen Oktober 2024 und Juli 2025 erfolgen. Der Gesamtverkaufspreis der Häuser soll 6.155.755,67 Euro betragen.