Am Samstag sind 45 Millionen im Luxemburger Lotto-Jackpot – die auf jeden Fall ausgespielt werden sollen: Wenn niemand die oberste Gewinnklasse erreicht, wird die zu gewinnende Summe nach „unten“ durchgereicht.

Aus allem Aussteigen? Verprassen? Spenden? Oder solide anlegen und ansonsten gar nicht so viel ändern? In nicht wenigen Kantinen und Kneipen ist es ein beliebter Sport, sich darüber Gedanken zu machen, was man tun würde, wenn man plötzlich zu sehr viel Geld käme. Wer seine Theorien dazu dem Praxistest unterziehen will, hat jetzt eine besonders gute Möglichkeit: Der Luxemburger Lotto-Jackpot ist 18 Mal nicht geknackt worden und daher besonders voll – nämlich 45 Millionen Euro schwer.

Das hat die nationale Lottogesellschaft am Donnerstag mitgeteilt – und dabei noch eine Besonderheit herausgestellt: „Diese Ziehung ist besonders außergewöhnlich, denn wenn kein Spieler die sechs richtigen Zahlen und die Superzahl aus dem ersten Rang tippt, wird der Jackpot an den nächsten Rang vergeben. Eine zusätzliche Chance, Millionär zu werden… vor allem, da vier Millionen Euro in der zweiten Reihe dieser Ziehung auf dem Spiel stehen!“

Im Klartext heißt das: Die Spieler mit fünf richtig getippten Zahlen und der passenden Superzahl teilen sich den Jackpot – plus die vier Millionen, die sowieso in ihrer Klasse ausgeschüttet werden.

Das letzte Mal, dass diese Situation entstanden war, ist noch gar nicht so lange her: Im April 2023 waren ebenfalls 45 Millionen Euro im Jackpot – und der wurde dann auch von einem Spieler der ersten Gewinnstufe abgeräumt.

Und natürlich sollte man sich nicht ärgern, wenn man, was doch ziemlich wahrscheinlich ist, den Tippschein vergeblich ausgefüllt hat: „Seit mehr als 75 Jahren wird der gesamte Lotteriegewinn an soziale, kulturelle, umweltbezogene und sportliche Projekte gespendet“, erinnert die Gesellschaft. Dank der Spieler habe die Nationallotterie seit ihrer Gründung im Jahr 1945 schon mehr als 500 Millionen Euro entsprechend spenden können.