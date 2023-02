Rund 1,6 Tonnen Treibhausgase wurden 2021 in Luxemburg pro Kopf erzeugt, um Privathaushalte zu heizen oder zu kühlen. Das geht aus den Daten des europäischen Statistikamts Eurostat hervor. Somit bildet das Großherzogtum im europäischen Vergleich das Schlusslicht – und das mit großem Abstand zu Belgien (200 Kilogramm pro Kopf), das den zweitletzten Platz belegt. Island führt die Tabelle hingegen mit lediglich mit 9,9 Kilogramm pro Kopf an, gefolgt von Schweden mit 25,9 Kilogramm und Norwegen mit 49,9 Kilogramm. Der Durchschnitt der Europäischen Union lag 2020 bei rund 733 Kilogramm pro Person.

Das Problem ist allerdings nicht neu: Bereits im Oktober 2022 führten Energieminister Claude Turmes und Umweltministerin Joëlle Welfring (beide „déi gréng“) Wohn- und Dienstleistungsgebäude bei der „KlimaExpo“ als Sorgenkind im Bereich der nationalen Emissionen an. Trotz finanzieller Unterstützungen sei nicht ausreichend und nicht energieeffizient genug renoviert worden. „Es ist eine Herausforderung für die nächsten 30 Jahre“, meinte Turmes auf der Konferenz.

Anteil an erneuerbaren Energien

Fast 50 Prozent des Bruttoenergieverbrauchs in der EU entfallen auf das Heizen und Kühlen, schreibt Eurostat in einer anderen Studie vom 3. Februar. Der Anteil erneuerbarer Energien sei im Laufe der Zeit allmählich gestiegen, vor allem durch den verstärkten Einsatz von Biomasse und Wärmepumpen.

Unter den EU-Mitgliedstaaten sticht Schweden hervor: 2021 stammten dort 68,6 Prozent der zum Heizen und Kühlen genutzten Energie aus erneuerbaren Quellen – vor allem aus Biomasse und Wärmepumpen. An zweiter Stelle liegt Estland mit einem Anteil von 61,3 Prozent, gefolgt von Lettland mit 57,4 Prozent und Finnland mit 52,6 Prozent, die alle intensiv Biomasse nutzen. Im gesamteuropäischen Vergleich liegt jedoch Island mit beeindruckenden 97,2 Prozent an der Spitze.

Erneuerbare Energien spielen in Irland mit einem Anteil von lediglich 5,2 Prozent an der Wärme- und Kälteversorgung nur eine geringe Rolle. Damit belegt Irland im EU-Vergleich den letzten Platz, gefolgt von den Niederlanden mit 7,7 Prozent und Belgien mit 9,2 Prozent. Luxemburg schafft es mit 12,9 Prozent auf den viertletzten Platz.

