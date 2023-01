Die Sauer ist zwischen Belgien und Luxemburg in Rombach-Martelingen von einer Verschmutzung betroffen. Das schreibt das Wasserwirtschaftsamt am Donnerstag in einer Pressemitteilung. „Diese Verschmutzung wurde am 23. Januar durch einen Kohlenwasserstoff-Unfall auf belgischem Hoheitsgebiet verursacht, dessen genaue Herkunft derzeit noch nicht bekannt ist“, steht im Schreiben.

Die belgischen Behörden lösten den internationalen Warn- und Alarmplan Mosel-Saar aus. Die Beamten der „Administration de la gestion de l’eau“ (AGE) und Einheiten des „Corps grand-ducal d’incendie et de secours“ (CGDIS) seien dabei, die Verschmutzung in Rombach-Martelingen zu beseitigen. Eine spezialisierte Einsatzgruppe des CGDIS versuchte, die Ausbreitung der Schadstoffwelle in dem flussabwärts gelegenen Gewässer zu begrenzen. Dazu setzte die Einheit schwimmende Sperren ein, was jedoch aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit des Flusses nicht gelang. Mitarbeiter des Wasserverbands Sebes waren ebenfalls vor Ort.

„Angesichts der Menge des ausgelaufenen Kohlenwasserstoffs sowie der großen Entfernung bis zur Staumauer des Obersauersees bestand keine unmittelbare Gefahr für das Trinkwasser“, schreibt das Wasserwirtschaftsamt.