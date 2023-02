Düdelingen ohne Zeltik? Kaum mehr denkbar! Das keltische Musikfestival steht auch dieses Jahr wieder auf dem Kulturprogramm der Stadt. Welche weiteren Highlights in den kommenden Wochen im Kulturzentrum „opderschmelz“ anstehen werden, haben die Verantwortlichen am Dienstag verraten.

Bald kommt wieder keltische Stimmung in Düdelingen auf: Das Zeltik 2023 findet vom 9. bis zum 11. März statt. Doch das Musikfestival ist nur einer von vielen Programmpunkten des regionalen Kulturzentrums „opderschmelz“, die am Dienstag vorgestellt wurden. 2022 war ein sehr arbeitsintensives Jahr, sagte Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP). Das Kulturhauptstadtjahr hat Düdelingen auf europäischer Bühne bekannt gemacht. Doch die regionalen Künstler sind der Stadt ebenso wichtig wie auch umgekehrt.

Dieses Jahr wird es einige Neuigkeiten geben: Kulturschöffe Loris Spina (LSAP) kündigte an, dass das keltische Festival 2023 auf drei Tage verteilt wird. Außerdem wird es nicht, wie es hartgesottene Zeltik-Fans wohl von vergangenen Auflagen gewohnt sind, im Sportzentrum „Annexe Alliance“ stattfinden, sondern im Kulturzentrum. Bereits 2021 wurde dieser Location-Wechsel vollzogen – eine Änderung, die beim Publikum gut angekommen ist, so „opderschmelz“-Direktor John Rech. Freuen dürfen sich die Besucher auch auf ein eigens für das Zeltik hergestelltes Bier, das in der Brauerei in der Lokomotivhalle gebraut wird.

Der keltische Auftakt findet am 9. März in der Sankt-Martins-Kirche statt, mit einer erneuten Zusammenarbeit von Carlos Núñez (Flöte und galizischer Dudelsack) und Laurent Felten (Orgel). Am 10. März wird Carlos Núñez nach seinem Auftritt beim „Prélude“ auf der Bühne im Kulturzentrum seinen Soloauftritt haben.

Eine weitere Neuigkeit ist die Performance der extra zu diesem Anlass gebildeten „Zeltik Session Band“. Die Leitung der Session übernehmen die beiden kanadischen „Paperboys“ Tom und Kalissa Landa. Am Samstag, dem 11. März, ist unter anderem ein Auftritt der irischen Akkordeonistin Sharon Shannon geplant. Sie ist bekannt für ihre Eigeninterpretationen von irischen Melodien und immer auf der Suche nach neuen Stilen. Weitere Acts an dem Wochenende sind The Magpies, Skipinnish, The Celtic Social Club, Brian Brody und Authentica.

Von Carmen bis Kamrad

Weitere kulturelle Highlights erwarten die Besucher aus den Bereichen Tanz, Musik und Literatur. Zum ersten Mal wird im Kulturzentrum luxemburgisches Ballett aufgeführt. Am 28. Februar und 1. März steht die zeitgenössische Tanzaufführung Carmen auf dem Spielplan, die auf einem Text von Prosper Merimée basiert. Die Punkrock-Legende Henry Rollins lädt zur „Good to see you“-Tour ein. Rollins’ Musikkarriere ist beendet, doch dass er immer noch etwas zu erzählen hat, beweist er auf der Bühne. Am 16. März können die Zuschauer Anekdoten, meinungsstarke Kommentare und viel Humor erleben. Der Singer-Songwriter Kamrad aus Deutschland hingegen schaffte seinen Durchbruch mit der Pop-Hymne „I Believe“, die im Frühjahr 2022 erschienen ist. Der Song war über Monate hinweg einer der meistgespielten Hits im Radio in ganz Europa. In diesem Jahr geht der Künstler, der Pop-, R’n’B- and EDM-Einflüsse miteinander verbindet, auf eine europäische Klubtour und macht am 5. Mai Halt im Kulturzentrum „opderschmelz“. Weitere Veranstaltungen sind auf der Homepage des Kulturzentrums zu finden.

Eine Auswahl aus dem Event-Programm 9. bis 11. März: Zeltik 2023

23. März: TUYS

26. März: Bibi Blocksberg (noch Tickets für die 11-Uhr-Vorstellung erhältlich)

15. bis 16. April: Luxcon 2023

20. April: Ana Popovic

26. April: Iguana

Ausstellungen in den „Centre d’art Dominique Lang“ und „Centre d’art Nei Liicht“

Weitere Informationen und Tickets: www.opderschmelz.lu

Adresse: 1a, rue du Centenaire; L-3475 Düdelingen