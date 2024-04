Bei den Parlamentswahlen 2023 im Oktober ist Pascal Ricquier für die CSV angetreten. Zum Abgeordneten wurde er nicht gewählt. Das sei auch nicht unbedingt das Ziel gewesen, sagt der streitbare Polizist und Gewerkschaftler. Er habe Regierungsberater werden sollen, bei allem, was Polizei, Armee und öffentlichen Dienst anbelange. Dann wurde, nach Regierungsbildung von CSV und DP, Léon Gloden Polizei- und Innenminister – und Pascal Ricquier blieb außen vor. Die Politik des neuen Ministers, den er beratungsresistent nennt, kann und will Ricquier nicht mittragen. Deshalb, so sagt er, habe er vergangene Woche seine CSV-Mitgliedskarte abgegeben. Er denke darüber nach, in die Polizeigewerkschaft zurückzukehren. Eine Entscheidung hat der Rentner, der gerne reist, aber noch nicht getroffen. Mehr darüber in unserer Ausgabe vom Mittwoch. (mago)