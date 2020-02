Die Älteren werden sich erinnern: Früher hieß das Festival mal „Open Air Party“, doch das ist längst vorbei: Als „e-Lake“ findet das Festival an diesem Wochenende zum 24. Mal statt.

Am Freitagabend fällt der Startschuss zur 24. Auflage des e-Lake-Festivals am Echternacher See. In all den Jahren wurde das gesamte Event von freiwilligen Helfern gestemmt und kostete keinen Eintritt. Das soll sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern.

Seit vergangener Woche haben rund 30 Personen fast täglich mit angepackt. Am Wochenende sind noch einmal 280 Freiwillige pro Tag im Einsatz. Neben diesen packten zudem ungefähr 45 Profis beim Aufbau der Bühnen und der Soundanlagen mit an.

Musikalisch wird den Besuchern von lokalen Musikern bis hin zu internationalen Acts alles geboten. Am Freitag startet das Festival traditionell mit rockigeren Tönen. Auf der Hauptbühne werden Bosse und Querbeat die Massen zum Tanzen bringen.

Vor zehn Jahren trat De Läb zum ersten Mal am Echternacher See auf. Um das feiern, werden die Luxemburger Hip-Hopper am heutigen Freitag zweimal auf der kleineren Bühne auftreten.

Am Samstag kommen dann die Fans von elektronischen Klängen auf ihre Kosten. Von 15 bis 3 Uhr werden die Bässe die Feiernden zum Tanzen bringen. Hier fungieren unter anderem die DJ-Veteranen von Cosmic Gate als Headliner.

Am Sonntag geht das Festival mit einem ruhigeren Familienprogramm zu Ende. Wie schon im vergangenen Jahr treten hier nur Bands aus Luxemburg auf.

Maßnahmen für Nachhaltigkeit und Sicherheit

Das Festival setzt seit Jahren unter dem Label „e-Lake goes green“ auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. In diesem Jahr werden die Getränke zum ersten Mal in Pfandbechern ausgegeben. „Durch das neu eingeführte Pfandsystem werden wir rund 70.000 Einwegbecher im Vergleich zum Vorjahr einsparen“, erklärte Jempi Hoffmann, der Pressesprecher des Festivals.

Aus Sicherheitsgründen werden alle Rucksäcke oder Taschen an den drei Eingängen zum Festival sowie zum Campingplatz von Sicherheitspersonal kontrolliert. Erlaubt sind Taschen und Rucksäcke bis zu einer Größe von einem A3-Blatt. Glas ist auf dem gesamten Gelände verboten.

Auch in diesem Jahr steht den Besuchern ein Campingplatz in direkter Nähe zum e-Lake-Gelände zur Verfügung. Das Campen kostet 35 Euro, allerdings werden 10 Euro als Müllpfand zurückerstattet. Für die Besucher, die nicht campen, gibt es wieder sieben Pendelbusse, um sicher heimzukommen.