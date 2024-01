Menschen begutachten die Schäden nach israelischem Bombardement in Rafah im südlichen Gazastreifen am 13. Januar 2024 inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas.

Israels Armee hat nach eigenen Angaben erneut bewaffnete Mitglieder der Hamas im Gazastreifen getötet. Sie seien identifiziert worden, als sie ein Hauptquartier der islamistischen Terrororganisation im Zentrum des Küstenstreifens betreten hätten, teilte das Militär am Samstag mit. Bei einem Luftangriff sei die Hamas-Zentrale zerstört und eine nicht genannte Zahl an Terroristen getötet worden.

Auch in der Stadt Chan Junis im Süden des Gebiets seien bei Angriffen Terroristen getötet worden, teilte die Armee weiter mit. Zudem habe das Militär Dutzende Raketenwerfer im Gazastreifen zerstört. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auslöser des Gaza-Kriegs war die verheerende Terrorattacke der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Palästinensergruppen am 7. Oktober vergangenen Jahres. Sie ermordeten mehr als 1200 Menschen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 23 800 Menschen getötet.

Ein Verwandter hält die verhüllte Leiche eines Kindes, das während des israelischen Bombardements am 13. Januar 2024 im Hof eines Krankenhauses in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet wurde, inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas. AFP

Angesichts der auch hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet ist Israel international immer mehr in die Kritik geraten. Am Donnerstag begann vor dem höchsten UN-Gericht in Den Haag eine Anhörung zu einer Klage, in der Südafrika Israel vorwirft, im Gaza-Krieg systematisch völkermörderische Handlungen gegen die Palästinenser begangen zu haben. Israel weist die Anschuldigung entschieden zurück. Der „Vorwurf entbehrt jeder Grundlage“, sagte auch der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit.