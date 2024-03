Die Internetseiten der Luxemburger Regierung waren am Dienstag erneut Opfer einer DDoS-Attacke. Im Laufe des Tages seien zahlreiche Regierungswebsites mehrmals offline geschaltet worden, berichtet das Luxemburger Wort. Die prorussische Hackergruppe, die bereits am vergangenen Donnerstag Luxemburgs staatliche Systeme und das Tageblatt angegriffen hatte, sei auch dieses Mal wieder verantwortlich, schreibt die Tageszeitung.

Ein Hacker namens „NoName057(16)“ äußerte sich auf X (ehemals Twitter) über den Angriff am Dienstag. Laut ihm waren die Internetauftritte mehrerer Ministerien, der Polizei und anderer staatlicher Dienstleister im Visier. Die betroffenen Internetseiten waren am Dienstagabend wieder zugänglich.

Together with our colleagues we send a "DDoS hello" to Luxembourg😈 https://t.co/DssMtcxI6K

Luxembourg's public services portal https://t.co/M35TkulT2K

Luxembourg's public transportation authorities https://t.co/E7eIohorBq #NoName057 #NoName05716 pic.twitter.com/YCoRYfjaqy

— NoName057(16) (@No_Name057_16) March 26, 2024