Die Internetseite von Meteolux ist bereits seit einigen Tagen nicht erreichbar – nun hat der nationale Wetterdienst mitgeteilt, dass ein „Hackerversuch“ der Grund für das Problem sei. Die Website werde derzeit gewartet, heißt es online in einer kurzen Mitteilung auf meteolux.lu/maintenance.html. Dorthin werden die Nutzer derzeit umgeleitet, wenn sie dennoch versuchen, die Seite anzusteuern.

„Wir nehmen diese Situation sehr ernst und arbeiten aktiv an der Lösung des Problems“, so der Wetterdienst. „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und versichern Ihnen, dass wir alles tun werden, um den normalen Betrieb der Website so schnell wie möglich wiederherzustellen.“ Noch vor einigen Tagen hieß es auf der Internetseite lediglich: „Es ist ein technisches Problem aufgetreten.“

ℹ️🛠️Notre site internet site https://t.co/3mLQTKoHQL a été mis en maintenance jusqu'à nouvel ordre. Nos services travaillent activement pour remédier à la situation et rétablir l'accès aussi rapidement que possible. Nous vous remercions pour votre patience. — MeteoLux (@Meteo_Lux) July 5, 2023

Die neuesten Vorhersagen sowie aktuelle und bevorstehende Warnungen seien weiterhin über die Meteolux-App, MeteoAlarm und das Twitter-Profil abrufbar – oder per Telefon unter (+352) 4798-27010 zu erfragen.