Der 23. Spieltag der BGL Ligue ist passé. Was sich nicht unbedingt auf, sondern auch neben dem Platz abspielte, lesen Sie jede Woche in unserer Rubrik „Hinter den Kulissen“.

Franzoni macht die 400 voll

Er wechselte 2010 von Küntzig nach Differdingen und ging nie wieder weg: Die Rede ist von Geoffrey Franzoni, dem langjährigen Kapitän des FCD03. Seit vergangenem Mittwoch ist der inzwischen 33-Jährige um einen Rekord reicher. Der Franzose bestritt im Pokal nämlich sein 400. Pflichtspiel für den Verein von Präsident Fabrizio Bei. Bei den BGL-Ligue-Einsätzen kam am Sonntag Nummer 312 dazu – damit steht er immerhin auf Platz 42 der Bestenliste der Nationaldivision. Nummer eins ist und bleibt übrigens (unangefochten) Jonathan Joubert, der 529 Begegnungen in der höchsten Liga bestritt. (chd)

Resende kann immer noch kicken

Zwar konnte Differdingen seine Pflichtaufgabe im Kampf um die Meisterschaft souverän erfüllen, dennoch hinderte dies Übungsleiter Pedro Resende nicht daran, sich in einigen Momenten zu ärgern. Einen Ball, der nach einem misslungenen Klärungsversuch zuerst auf der Tribüne landete und danach zurück auf das Feld flog, schoss der Coach per Volley zurück in die Stratosphäre. Schiedsrichter Mateus zeigte Resende folgerichtig die Gelbe Karte. Nach dem Spiel lachte der Trainer der Differdinger über die Szene: „Nein, ich war keinesfalls genervt. Der Ball ist einfach perfekt gekommen und da musste ich einfach reintreten.“ Technisch war der Schuss von Resende auf alle Fälle hervorragend. (cbie)

Gute Stimmung in Differdingen

Sowohl die Hausherren aus Differdingen als auch die Gäste aus Mersch machten mächtig Stimmung. Bereits vor dem Spiel konnte man schon Hunderte Meter vom Stadion entfernt erste Böllergeräusche wahrnehmen. Auch nach dem Abpfiff zündelten einige Anhänger der Marisca Böller und sorgten für ordentlich Krach. Die Fans der Differdinger feierten die errungenen drei Punkte mit einer Pyro-Fackel im Fanblock. Während der Ball rollte, wurde allerdings nicht gezündelt, sodass das Spiel ohne Zwischenfälle über die Bühne gebracht werden konnte. (cbie)

Zaritski mit Anerkennung für D03

Für Mersch gab es beim amtierenden Tabellenführer aus Differdingen nichts zu holen. Die Marisca kam durchaus zu zwei oder drei guten Chancen, aber die favorisierten Hausherren kontrollierten die Partie über 90 Minuten und waren einfach zu stark. Mikhail Zaritski, Cheftrainer der Gäste, zog seinen Hut vor den Differdingern: „Wir haben taktisch umgestellt und hinten mit Fünferkette gespielt. Wenn man gegen diese Mannschaft anfängt zu pressen, dann ist alles offen und mit der Qualität von Differdingen wirst du dann bestraft. Die Jungs auf dem Platz haben das taktisch sehr gut gemacht und wir haben dem Gegner das Leben schwer gemacht. Aber Differdingen steht nicht umsonst auf Platz eins und ich bin auch überzeugt, dass sie Meister werden, was absolut verdient wäre.“ (cbie)

Jorginho, wer sonst? Die Differdinger Tormaschine ist nicht aufzuhalten. Foto: Editpress/Mélanie Maps

Knopf im Ohr

Auf der Düdelinger Trainerbank saß am Sonntag Jonathan Joubert, der den gesperrten Claudio Lombardelli ersetzte. Der F91-Coach war nach dem Spiel in Differdingen vom Verbandsgericht für vier Spieltage aus dem Verkehr gezogen worden – es bleiben demnach noch zwei Wochenenden, an denen der Rekordspieler der BGL Ligue (zumindest an den Spieltagen) in der Verantwortung stehen wird. So ganz abgekoppelt ist der Chefcoach aber zu keinem Zeitpunkt gewesen – dafür sorgte die „Oreillette“ im Ohr. (chd)

Geheimnis gelüftet

Wird das neue Trikot des F91 Düdelingen bald in der ganzen Welt getragen werden? Aufgrund der Zusammenarbeit mit der Firma „Mystery Box“, einem Sponsor, ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass das Shirt an den unterschiedlichsten Ecken des Globus bestellt werden wird – wenn auch eben nicht bewusst. Marketingstrategie des Unternehmens ist es nämlich, „Überraschungstrikots“ zu versenden: Zu den möglichen Oberteilen, die in diesen Boxen bestellt werden können, gehört seit Samstag auch das brandneue Shirt der Düdelinger. Gemeinsam mit Ausstatter Capelli wurden die Farben Schwarz und Orange ausgewählt. Zum Topspiel gegen die Escher Jeunesse gab es die offizielle Heimpremiere. Übrigens: Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das neue Trikot im Fanshop des Klubs kaufen. (chd)

Schiedsrichter Torres fackelte nicht lange

Im Strassener „Complexe sportif Jean Wirtz“ stand Schiedsrichter Torres schon nach wenigen Sekunden im Fokus – denn er hatte gleich viel zu tun: Nach einem schweren Foul von Brito zögerte der Unparteiische keine Sekunde und schickte den Spieler der Wiltzer direkt mit Rot zurück in die Kabine. Trainer David Vandenbroeck meinte nach Schlusspfiff: „Ich muss mir die Bilder noch einmal ansehen, aber es sah schon so aus, als wäre der zweite Fuß nach vorne gegangen. Das änderte unseren Spielplan komplett. Wir mussten tiefer verteidigen, was wir nicht geplant hatten. Aber letztlich denke ich, dass es ein guter Auswärtspunkt ist.“ (af)

Statistik RFCU Lëtzebuerg – Rosport 0:3 (0:1)

RFCU Lëtzebuerg: Do Rego – Fonrose, Eren (72. Rastoder), Kerger, Almada (72. Yoni) – A. Ahmetxhekaj, Amiri, D. Ahmetxhekaj, Dewalque (81. Quevedo) – Nürenberg (72. Gashi), Tinelli

Victoria Rosport: Bürger – Ferreira (70. Dans Spruds), Steinbach, Davis Spruds, Kissi, Rodrigues – Vogel, Bechtold, Bouché (85. Carratala-Jimenez) – El Idrissi (76. Marques), Redekop (85. Neves)

Schiedsrichter: Müller – Mentz, Iwangou

Gelbe Karten: Almada, Dewalque – Ferreira, Bechtold

Torfolge: 0:1, 0:2 El Idrissi (12., 55.), 0:3 Bouché (71.)

Beste Spieler: Do Rego, D. Ahmetxhekaj – Bouché, El Idrissi

Zuschauer: 150 zahlende

Statistik Mondorf – Schifflingen 3:3 (1:0)

US Mondorf: Machado – Schmit (78. Taarimte), Simon, Costinha, Millimono (67. Benamra) – Bourigeaud, Holter, Abdelkadous (78. Foufoue) – Bekkouche (64. Cervellera), Kumbi, Gassama (67. Fernandes)

FC Schifflingen 95: Conti – Hennetier, Momo, Gomes, Hennetier – Dirar (46. Besic), Seaba (46. Caron), Garos, Nakache – Djetou, Mabanza (77. Edjongo), Coulibaly

Schiedsrichter: Ferreira – Stammet, Quitério

Gelbe Karten: Nakache, Mabanza, Bouzid (Trainer Schifflingen)

Rote Karte: Momo (70., Notbremse)

Torfolge: 1:0 Kumbi (22.), 1:1 Coulibaly (47.), 1:2 Mabanza (54.), 2:2 Fernandes (73.), 2:3 Edjongo (80.), 3:3 Simon (90.+3)

Beste Spieler: Kumbi, Gassama – Mabanza, Coulibaly

Zuschauer: 155 zahlende

Statistik Déifferdeng 03 – Mersch 2:0 (1:0)

Differdingen: Ruffier – Franzoni (90. Monteiro), D’Anzico, Brusco, Monge, Pruzzo (90. Barbosa), Trani (69. Nagera), Rauch, Rocha (90. Bei), Abreu (79. Lamas) – Jorginho

Mersch: Moussima – Varela, Ferretti, Marcelino, Wenner (70. Musolli), Esteves – Held (59. Schreiner), Dadashev, Silva (85. Ramos) – Martins, Bresch

Schiedsrichter: Mateus – Oliveira, Brito

Torfolge: 1:0 Jorginho (14., Foulelfmeter), 2:0 Jorginho (67.)

Gelbe Karten: Nagera, Rauch, Resende (Trainer) – Ferretti, Esteves, Held, Schreiner

Gelb-Rot: Monge (90.+5, wdh. Foul)

Beste Spieler: Abreu, Brusco – Martins, Moussima

Zuschauer: 612 zahlende