Der 22. Spieltag der BGL Ligue ist passé. Was sich nicht unbedingt auf, sondern auch neben dem Platz abspielte, lesen Sie jede Woche in unserer Rubrik „Hinter den Kulissen“.

Das Pokalprogramm

Am Mittwochabend werden die acht Viertelfinalisten der Coupe de Luxembourg ermittelt. Als „letzter Mohikaner“ aus der 1. Division wird der FF Norden 02 versuchen, der UNA Strassen die Grenzen in Weiswampach aufzuzeigen. In den Duellen zwischen Nationaldivisionären trifft Schifflingen auf Mondorf und Monnerich auf den Titelverteidiger Déifferdeng 03. Ehrenpromotionär Bettemburg genießt Heimrecht gegen Hesperingen, gleiches gilt für Hostert gegen den RFCU Lëtzebuerg. Steinsel empfängt Niederkorn und Weiler bekommt es mit Canach zu tun. Zu einem echten Südschlager kommt es derweil im Rümelinger Stade Municipal – dort wird die formstarke Escher Jeunesse ihr Ticket für die nächste Runde lösen wollen. Angepfiffen werden sämtliche Begegnungen um 20.00 Uhr.

Flick per Kopftreffer wachgerüttelt

In Rosport ist Minute 89 angebrochen, als ein Ball ins Seitenaus fliegt. Fola-Offensivspieler Flick hatte sich mit Vogel um das Leder duelliert. Während der Escher mit der Hand nach dem Ball schnappte, wollte sich Brandenburger beim Kampf um den Einwurf ebenso energisch durchsetzen. Irgendwie brannte allerdings die Sicherung durch – und der Rosporter schmiss Flick, der noch immer in unmittelbare Nähe stand, das Leder aus zwei Metern mit voller Wucht gegen den Kopf. Schiedsrichter Ferreira fackelte nicht lange und zog die Rote Karte aus der Tasche. Schnell bildete sich eine kleine Mecker-Traube um den Unparteiischen und auf den Tribünen vergaß so manch einer die gute Kinderstube … Doch für die Victoria kam es dann noch schlimmer: Ausgerechnet Flick traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 3:2 … (chd)

Klarer Racing-Sieg trotz Unterzahl

Enttäuschung auf der einen, Zufriedenheit auf der anderen Seite: Obwohl die Petinger aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen leicht favorisiert in die Partie gegen den Racing gegangen waren, gab es für die Schützlinge von UTP-Trainer Yannick Kakoko eine unerwartet deutlich Heimniederlage. Dabei waren die Gastgeber nach der Roten Karte gegen Buch ab der 42. sogar in Überzahl. „Bis zum ersten Gegentor hatten wir das Match unter Kontrolle, danach haben wir in Überzahl leider die Geduld verloren und der Gegner hat seine Konterchancen eiskalt und clever genutzt. Es war ein Abend zum Vergessen, zumal Mathys Saban mit Verdacht auf einen Achillessehnenriss ins Krankenhaus musste.“ Bei Racing-Coach Marco Martino war die Laune nach Spielende wesentlich besser. „Ich bin mega zufrieden. Wir standen defensiv sehr stabil und haben auch in Unterzahl sehr diszipliniert weitergespielt. Das Einzige, was mich nervt, ist die Rote Karte gegen Buch. Er wird im Pokalspiel gegen Hostert sicherlich fehlen und voraussichtlich auch noch das eine oder andere Meisterschaftsspiel verpassen. Ich möchte meiner Mannschaft aber ein großes Lob aussprechen, diesmal hat neben der guten Leistung auch das Resultat gestimmt“. (c.b.)

Neon-Leibchen für den Mannschaftsstab

Weil der Progrès zu Hause gegen den FC Wiltz 71 ganz in Schwarz gekleidet auflief, mussten die Verantwortlichen des FC Wiltz, inklusive Trainer David Vandenbroeck, die ungeliebten gelbe Leibchen überstreifen – damit das Schiedsrichtergespann die Progrès-Spieler vom ebenfalls schwarz gekleideten Staff der Öslinger unterscheiden konnte. Im zweiten Spielabschnitt tauchten die gelben Leibchen dann aber plötzlich nicht mehr auf … (pad)

Schiedsrichter mit Zerrung

In der 74. Minute musste die Begegnung zwischen Niederkorn und Wiltz kurzfristig unterbrochen werden. Schiedsrichter d’Angelo musste sich aufgrund eines Ziehens im Oberschenkel vom Physiotherapeuten des Progrès Niederkorn behandeln lassen. Bereits sieben Minuten war die Partie unterbrochen worden – um es mit dem Wunderspray des Physiotherapeuten zu versuchen. Genützt hat dieses aber wohl wenig. Ab der besagten 74. Minute lief der Spielleiter schließlich mit einem bandagierten rechten Oberschenkel über das Feld. (pad)

Gedenkminute in Schifflingen

Im Schifflinger Stade Denis Netgen wurde am Samstag eine Schweigeminute zum Gedenken an drei Mitglieder des Fußballvereins abgehalten. Es handelt sich dabei um Claire Halsdorf, ehemalige Präsidentin der Jugendschiedsrichtervereinigung, Theo Heiderscheid, ehemaliger Torhüter des Vereins, sowie Victor Ollinger, ebenfalls ehemaliger Spieler und später Mitglied des Trainerstabs des Klubs. (af)

Spendable Strassener und Bartringer

Beim FC UNA Strassen ist das Wohltätigkeitsturnier der Veteranen zur liebgewonnenen Tradition geworden. Auch in diesem Jahr spielte die „Härenekipp“ im Complexe Sportif Jean Wirtz um Pokalehren und sammelte dabei fleißig Gelder. Am Ende lagen 5.200 Euro im Säckel, die in einem freundlichen Rahmen der „Fondatioun Kriibskrank Kanner“ überreicht wurden. Spendabel waren auch die Nachbarn aus Bartringen. Die Veteranen des FC Sporting sammelten bei verschiedenen Veranstaltungen genug Geld, um es einem sozialen Zweck zukommen zu lassen. Am vergangenen Montag überreichten die Bartringer „alten Herren“ der „Stëmm vun der Strooss“ einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro. Die Dienste der „Schweessdrëps“ der „Stëmm“ wird von vielen Vereinen genutzt, um die Trikots zu waschen, im vergangenen Jahr fielen 93 Tonnen Wäsche von 321 Vereinen an. (MB)

Delgado zum 250., Laterza macht die 200 voll

Gleich zwei Akteure gingen den 22. Spieltag mit besonderen Vorzeichen an. Ricky Delgado bestritt am Samstag sein 250. Spiel in der BGL Ligue, nach 166 Partien für Jeunesse und 52 für den F91 war das Match gegen Monnerich der 32. Auftritt im Trikot des Swift. Die Besonderheit dieser Begegnung war, dass es zwischen Hesperingen und Monnerich bei 15 Versuchen nie ein Unentschieden gab, was damit ad acta gelegt wurde. Einen runden Einsatz durfte auch Tom Laterza gegen Käerjeng feiern, nach 134 Spielen für Fola, 26 für Niederkorn und 22 für Monnerich war die 18. Partie für den FC Schifflingen der 200. BGL-Ligue-Einsatz, wenn auch nicht der glücklichste. (MB)

Kapitän Agovic hoch zwei

Es kommt nicht oft vor, dass Zwillinge in der BGL Ligue aufeinandertreffen. Am Samstag war das in Düdelingen der Fall, als Edis Agovic mit dem F91 im heimischen Stadion auf seinen Zwillingsbruder (geboren 12.7.1993) Denis Agovic traf. Eine Rarität hoch zwei war, dass die Agovic-Zwillinge jeweils als Kapitäne ihrer Mannschaft aufliefen. Im Trikot von Strassen spielte auch noch Cousin Alen Agovic. (MB)

Vom Kreißsaal auf die Bank

Für Enzo Esposito wird das Osterfest 2024 für immer als wichtiger Punkt in seinem Leben fest verankert bleiben. Der Düdelinger Ersatzkeeper sah zum ersten Mal Vaterfreuden entgegen. Am Freitag um 19.11 Uhr erblickte Töchterchen Yana das Licht der Welt, am Samstag saß Esposito schon wieder auf der Ersatzbank. Das Tageblatt wünscht der jungen Familie alles Gute.

Statistik Marisca Mersch – US Mondorf 1:4 (0:3)

Mersch: Moussima, Esteves, Marcelino, Ferretti – Dadashev – Varela, Held, Moreira (56. Wenner), Schreiner (71. Ramos) – Martins – Musolli (46. Gomes)

Mondorf: Machado – Bekkouche, Ubaldini, Simon, Bourigeaud (87. de Sousa) – Cervellera, Holter (87. Oliveira) – Neves, Benamra (65. Taarimte), Abdelkadous (82. Schmit) – Kumbi (65. Gassama)

Schiedsrichter: Da Costa – Glesener, Mantero

Gelbe Karten: Marcelino, Held, Esteves – Holter, Bourigeaud

Torfolge: 0:1 Bourigeaud (29.), 0:2 Benamra (33.), 0:3 Benamra (45.), 0:4 Neves (48.), 1:4 Gomes (64.)

Beste Spieler: Moussima, Dadashev – Benamra, Abdelkadous, Bourigeaud

Zuschauer: 250 zahlende

Statistik Swift Hesperingen – FC Monnerich 1:1 (0:0)

Swift: Dupire – Deville (82. Dante), Delgado, Martins, Zeghdane (72. Lasme) – Ferrara (46. Belameiri), Nouvier (46. Couturier), Morren, Sinani (72. De Buyser) – Holzhauser, Stolz

FCM: Sy – Bekhaled, Konte, Baldé, Alunni – Soares – Klapp (90. Carlak), Amadei (83. Stopp), Samba, Delgado – Fleury

Schiedsrichter: Geraci – Morim, Kocan

Torfolge: 0:1 Fleury (75.) 1:1 Lasme (87.)

Gelbe Karten: De Buyser, Lasme – Sy, Soares, Samba

Beste Spieler: Dupire, Stolz, Holzhauser – Amadei, Klapp, Fleury

Zuschauer: 200 zahlende

Statistik Petingen – RFCU Lëtzebuerg: 0:3 (0:1)

Petingen: Barrela – Pantschenko, M. Sarr, Kamavuaka, De la Cruz – S. Sarr (70. Saban) – Merk (46. Mawatu), Hermandung, Trento (62. Seck), Muratovic – Laukart (79. Dupays)

RFCUL: Do Rego – Amiri (83. Duriatti), Skenderovic, Eren, Kerger – Ikene, A. Ahmetxekaj (83. B. Ahmetxekaj), Correia, Dewalque (90.+1 Gashi) – Buch, Tinelli (80. Rastoder)

Schiedsrichter: Torres – Da Silva, Thomas

Torfolge: 0:1 Delwaque (28.), 0:2 Tinelli (69.), 0:3 Rastoder (87.)

Gelbe Karten: Kamavuaka, Laukart – Amiri, Martino (RFCUL-Trainer), B. Ahmetxekaj

Rote Karte: Buch (42., Unsportlichkeit)

Zuschauer: 121 zahlende

Statistik FC Schifflingen 95 – UN Käerjeng 97 0:1 (0:0)

Schifflingen: Conti – Gomes, Momo Njombe, Laterza (73. Medjkoune), Djetou – Dirar (63. Mabanza), Seaba, Garos, Herr (46. Kirch) – Caron (63. Soumah), Atoiyi (73. Koriche)

Käerjeng: Scheidweiler – N. Ewert, Mura, Siebenaler, Intini (84. Sousa) – Ouedraogo (46. Klein), T. Ewert, Fostier (89. Dinis) – Corral, Thiel (80. Albanese), Boutrif

Schiedsrichter: Sabotic – Heirandt, J. Dos Santos

Gelbe Karten: Momo Njombe – Siebenaler, Thiel

Tor: 0:1 Albanese (86.)

Beste Spieler: Mabanza – Corral

Zuschauer: 130 zahlende