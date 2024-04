Sowohl Atletico Madrid als auch der FC Barcelona haben am Mittwochabend einen großen Schritt Richtung Champions-League-Halbfinale gemacht. Während die spanischen Hauptstädter mit 2:1 gegen Dortmund gewannen, setzte sich Barcelona mit 3:2 in Paris durch.

Spektakel in Paris, Vorteil für Barcelona: Die Katalanen dürfen in der Champions League auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Nach dem furiosen 3:2 (1:0) in einem intensiven Viertelfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain um Superstar Kylian Mbappé hat Barça nun beste Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde, die Entscheidung fällt nächsten Dienstag in Barcelona.

Doppelpacker Raphinha (37./62.) und Andreas Christensen (77.) trafen im Parc des Princes für Barça, die zwischenzeitliche Führung durch Tore von Ousmane Dembélé (48.) und Vitinha (51.) war für Paris zu wenig. Die Katalanen, die einst mit Lionel Messi 2006, 2009, 2011 und 2015 den Titel geholt hatten, standen zuletzt 2019 im Halbfinale der Königsklasse.

Chancen auf beiden Seiten, packende Zweikämpfe, viel Tempo – Paris und Barça schenkten sich nichts, die Fans sahen eine hochklassige Partie. Barça-Trainer Xavi beorderte mit Lamine Yamal (16) und Pau Cubarsi (17) gleich zwei Spieler in die Startelf, die unter 18 Jahre alt sind. Er wurde dafür belohnt. Das Duo leitete mit starken Pässen den Führungstreffer von Raphinha ein.

Bei Paris zogen Mbappé und Dembélé immer wieder ihre gefürchteten Dribblings an, doch erst in der zweiten Hälfte dann auch mit Erfolg – Dembélé traf mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte zum Ausgleich. Die Halbzeit-Umstellungen von Trainer Luis Enrique fruchteten gegen seinen Ex-Klub, Vitinha traf zur zwischenzeitlichen Führung, Bradley Barcola zudem noch die Latte (55.), Dembélé (75.) den Pfosten.

Doch Barcelona biss sich zurück in die Partie, Pedri bediente Raphinha bei dessen zweitem Treffer mit einem Zauberpass. Und nach Gündogans Ecke markierte Christensen den Schlusspunkt einer spektakulären Partie.

BVB darf hoffen

Lange planlos und mutlos, aber letztlich nicht hoffnungslos: Ein spätes Tor des eingewechselten Sébastien Haller lässt für Borussia Dortmund trotz eines ängstlichen Auftritts die Tür zum Halbfinale der Champions League offen. Nach mehreren fatalen Abwehrfehlern verlor der BVB das Viertelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid am Mittwoch nur mit 1:2 (0:2).

Nach einer 45 Minuten lang furchtbar schwachen Leistung ist der erste Halbfinal-Einzug seit elf Jahren noch möglich, weil Haller mit seinem ersten Tor seit der ersten Pokalrunde in der 81. Minute verkürzte. Der argentinische Weltmeister Rodrigo De Paul (4.) und Samuel Lino (32.) brachten den spanischen Finalisten von 2014 und 2016 vor 70.000 Zuschauern in Führung.

Früh spielte Frankreichs 2018er-Weltmeister Antoine Griezmann im Konter einen Sensationsball, der BVB rettete mit einer Doppelgrätsche (3.) – noch. Maatsen, vom eigenen Torhüter Kobel mit einem Pass unnötig unter Druck gesetzt, unterlief der Abspielfehler am Strafraum vor dem 1:0.

Maatsen und Jadon Sancho gaben in einer Erholungsphase vor der Pause zumindest mal Schüsse ab (43./45.). Auf der anderen Seite spielte Griezmann weiter wundervoll, der fanatische Atleti-Trainer Diego Simeone tobte dazu 90 Minuten lang mehr auf dem Feld als in seiner Coaching-Zone herum.

Am Spiel änderte sich erst in der Schlussphase etwas. Haller durfte sich nun anstelle des wirkungslosen Füllkrug versuchen, der BVB bemühte sich deutlich engagierter um ein Tor. Schlotterbeck setzte einen Freistoß übers Tor (74.). Es half, dass Atletico nicht mehr den ganz großen Druck brachte. Plötzlich bot sich sogar die Chance zum Ausgleich.