Eine Botschaft mit der Aufschrift "Gerechtigkeit und Wahrheit für Nahel" ist neben anderen Botschaften und Blumen zu sehen, die von Menschen für den getöteten 17-jährigen Teenager Nahel M. an dem Ort, an dem er von der Polizei erschossen wurde, im Pariser Vorort Nanterre gebracht wurden

Am Samstag sind in Frankreich in mehreren Städten Gedenkmärsche für den von einem Polizisten erschossenen 17-jährigen Nahel geplant. Unter anderem in Straßburg, Nantes und Marseille wollen Menschen auf die Straße gehen. Mehrere linke Organisationen haben dazu aufgerufen, zugleich „gegen Polizeigewalt“ zu demonstrieren.

Beobachter fürchten, dass es bei den Demonstrationen erneut zu Gewalt kommen könnte. Nach dem tödlichen Schuss durch einen Polizisten war es mehrere Nächte in Folge zu massiven Ausschreitungen an zahlreichen Orten im Land gekommen. Inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt, bleibt aber angespannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags gegen den Polizisten, der in Untersuchungshaft sitzt.