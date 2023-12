In dem zu Ende gehenden Jahr waren Gabriel und Emma die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Luxemburg. Doch Leo für Jungs und Olivia bei den Mädchen waren dieses Jahr ebenfalls beliebt.

Ausgefallene, zusammengesetzte oder doch eher kurze Namen – bei Vornamen hat jeder seine eigenen Vorlieben. Für manche werdende Eltern ist der Klang das oberste Kriterium. Andere wählen den Anlass, um ihre religiöse Herkunft zur Schau zu stellen oder um auf ihre Leidenschaften hinzuweisen, indem sie sich beispielsweise für einen Namen aus einem Roman oder einer Lieblingsserie entscheiden. Der Gesetzgeber gewährt den Eltern bei der Wahl des Vornamens für ihre Kinder fast alle erdenklichen Freiheiten. Allerdings dürfen Vornamen die Rechte Dritter nicht einschneiden oder dem Wohl des Kindes schaden. Aus diesem Grund würde man den Name Satan ablehnen, heißt es auf der Homepage des Staates. Trotzdem waren dieses Jahr wieder einige ausgefallene Namen dabei. Apollo, Sultan und Amen stachen dieses Jahr besonders in Ettelbrück hervor.

Um zu erfahren, welche Vornamen dieses Jahr im Trend lagen, genügt es eigentlich, die Daten der Standesämter aus Luxemburg, Esch und Ettelbrück auszuwerten, denn in Luxemburg muss ein Kind dort angezeigt werden, wo es auf die Welt gekommen ist. Erst später wird das Kleinkind in der Gemeinde angemeldet, in der es auch wohnen wird.

961 Geburten in Esch

Im Escher Krankenhaus kam es bis zum 22. Dezember zu bislang 961 Geburten: 478 Mädchen und 483 Jungs. Bei den Mädchen war Alice in diesem Jahr der beliebteste Vorname, gefolgt von Eva und Maria. Bei den Jungs war Gabriel der beliebteste Vorname in diesem Jahr in Esch. Ebenfalls sehr verbreitet waren die Namen Jayden und Liam. In Amerika war Liam im Jahr 2017 der beliebteste Jungenname überhaupt. Kein Wunder also, dass Liam auch in Luxemburg immer beliebter wird.

Gabriel, ein aus dem Hebräischen stammender Vorname, erfreut sich allerdings nicht nur Esch großer Beliebtheit, sondern auch in der Hauptstadt, wo der Name dieses Jahr auf Platz eins der beliebtesten Vornamen stand. Laut der Bibel verkündet der Erzengel Gabriel Maria die bevorstehende Geburt von Jesus Christus. In Ettelbrück kann sich der Name Gabriel immerhin noch die Bronzemedaille sichern. Gold und Silber gingen an Leo und Elias.

Emma war der beliebteste Name für neugeborene Mädchen, die dieses Jahr in Luxemburg zur Welt kamen. Es folgten Sophia und Olivia. Emma und Olivia schafften es bereits 2020, 2021 und 2022 in die Top fünf in Luxemburg. In Ettelbrück wurden die meisten neugeborenen Mädchen dieses Jahr Sophie genannt. Doch auch Emma erfreut sich in der Patton-Stadt großer Beliebtheit. Auch kurze Vornamen mit oftmals nur einer Silbe wie zum Beispiel Mia sind hierzulande sehr populär.