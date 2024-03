Ab Samstag ist es wieder so weit: Die 23. Ausgabe des traditionellen Jeff Strasser Cups wird mit nationalen und internationalen Vereinen in Mondorf ausgetragen. Der Wettbewerb wird bei den U13-Klubs im Ausland hoch angesehen, wie US Mondorf-Vorstandsmitglied Eric Bosseler im Gespräch mit dem Tageblatt erklärt.

Das Mondorfer Turnier stellt jährlich ein Publikumsmagnet dar: Zwar waren in den ersten drei Editionen, die in der Mondorfer Halle stattfanden, lediglich zwischen 300 und 400 Zuschauer da; zwischenzeitlich empfing der Klub aber auch schon 1.500 Gäste. 16 Mannschaften sind in diesem Jahr gemeldet, darunter zwei Neulinge, der FC Marisca Mersch sowie der deutsche Verein SV Elversberg. Insgesamt nehmen acht luxemburgische Vereine an dem U13-Turnier teil sowie eine belgische, drei französische und vier deutsche. „So können sich unsere Klubs international messen, damit der Fußball in Luxemburg weiter gefördert wird und schon im jungen Alter in eine professionelle Richtung geht“, sagt Mondorf-Vorstandsmitglied Eric Bosseler.

Kontakt zu den Profimannschaften entstand früher durch Bekannte von Jeff Strasser, heute überwiegend durch die Spielermanager des Mondorfer Vereins. Der Klub tritt nicht nur in Verbindung mit ausländischen Vereinen, indem sie Anfragen über ihre Internetseiten an sie verschicken, auch über Gespräche mit Trainern werden die Klubs auf das Jugendturnier aufmerksam – und stellen ihre Kandidatur dann selbst. Der 98-malige Nationalspieler Strasser selbst, Namensgeber des Turniers, ist nicht mehr an der Organisation des Nachwuchsturniers beteiligt, fragt jedoch als „Telefonjoker“, wie Bosseler ihn nennt, gelegentlich bei ausländischen Mannschaften nach.

Ziel des Turniers sei es laut Bosseler, Profimannschaften auf luxemburgische Nachwuchsspieler aufmerksam zu machen. Damit wolle man sie für das „Centre de formation“ empfehlen und einen potenziellen Wechsel ins Ausland ermöglichen.

Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit der Jugendherberge Remerschen, welche komplett ausgebucht ist, residieren die entlegenen Teams SV Darmstadt 98, RFC Seraing, RC Strasbourg und AS Nancy-Lorraine mit je 22 Personen in der Jugendherberge Esch, wofür insgesamt zwischen 9.000 und 11.000 Euro ausgegeben werden. Die jungen Spieler schlafen demnach nicht wie zuvor bei volontären Familien, um sicherzustellen, dass jeder das Gleiche isst und zur gleichen Zeit zur Nachtruhe kommt. Um die Fußballer mit reichlich Energie zu versorgen, werden insgesamt 80 kg Soße, davon 60 kg Bolognese und 20 kg neapolitanische Soße, samt Nudeln für das Mittagessen bereitgestellt. Zudem gibt es abends ein „Sportlermenü“, welches aus Hühnerbrust, Nudeln und Gemüse besteht.

Um für die Nachwuchssportler und Gäste jedoch optimale Bedingungen beim Turnier zu schaffen, beginnen die Vorbereitungen bereits vier Monate vor dem Wettbewerb. Meist sind die Organisatoren dann mit dem Sammeln des Budgets und der Suche nach möglichen Sponsoren beschäftigt. Zwischen November und Dezember werden folglich die Einladungen an die Vereine geschickt. Zu guter Letzt, am Karfreitag, werden dann Grille, Tische oder Zelte aufgestellt: 40 Ehrenamtliche sind das gesamte Wochenende aktiv, denn die Vorbereitung bedarf eines massenhaften Engagements. Sämtliche organisierte Bestellungen sind längst getätigt: 750 Thüringer-Bratwürste, 200 Bifanas, 300 Hamburger, 300 Merguez und zwischen 150 und 170 kg Pommes werden für das Turnier benötigt.