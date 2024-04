Fans der „Geekculture“ aufgepasst: Das Programm der diesjährigen Luxcon steht seit Dienstagabend fest. Die Messe verspricht auch dieses Jahr wieder ein volles Programm und ein Eintauchen in fantastische Welten.

Bald ist es wieder so weit: Luxemburgs „Place to be“ für Fantasy- und Science-Fiction, Comic- und Manga- sowie Cosplay-Fans steht vor der Tür. Die Messe findet in knapp zwei Wochen, am 13. und 14. April, im Forum Geesseknäppchen statt. Dieses Jahr ist zudem ein besonderes Jahr, da die Convention ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Etwas Spezielles sei dieses Jahr jedoch nicht geplant, meint Gérard Kraus, Mitbegründer der Luxcon, im Gespräch mit dem Tageblatt. Er sei bereits froh, dass er und andere freiwillige Helfer es geschafft hätten, die Messe wieder zu organisieren. Das Engagement vor Messebeginn sei meistens nicht riesig. Darum sei er äußerst dankbar für die freiwilligen Helfer, die fleißig mit anpacken – 15 bis 20 bei den Vorbereitungen und rund 50 an den Messetagen.

Am Dienstagabend haben die Organisatoren nun ihr Programm bekannt gegeben. So wird es wieder neben diversen Ausstellern unter anderem auch einen Cosplay-Wettbewerb, eine Auktion für wohltätige Zwecke, Karaoke und ein „Geekquiz“ geben. Das komplette Programm ist auf der Webseite der Luxcon (luxcon.lu) einsehbar. Daneben werden noch verschiedene Workshops angeboten.

Die Organisatoren wollten mit der Luxcon jedoch nicht nur einen Ort für Fantasy- und Science-Fiction-Konsumenten, sondern auch für Produzierende schaffen. So hatten sie sich auch gegen das Ausstellen von KI-Kunst entscheiden, „um der menschlichen Kreativität eine Plattform zu bieten“, sagt Kraus. Da sei künstliche Intelligenz einfach fehl am Platz. Kraus betont allerdings auch, dass die Organisatoren keine KI-Gegner seien. Sie wollten durch diese Entscheidung ein Zeichen setzten und so Talente – Autoren, Zeichner, Cosplayer – bestmöglich unterstützen.

„Es geht mir darum, die Leute zusammenzubringen“ – menschliche Bindungen zu schaffen, meint Kraus. „Die fantastische populäre Kultur ist immer noch nicht da angekommen, wo sie ankommen könnte.“ Viele Jugendliche würden in diesen Welten aufgehen, aber leider beinhalte der Luxemburger Kulturkalender immer noch nicht sonderlich viele Möglichkeiten, um das auszuleben. Darum freut Kraus sich auch über die sehr breit gefächerte Besucherkonstellation der Luxcon. Dazu gehören sowohl langjährige Fantasy-Fans als auch Jugendliche und sogar ganze Familien – also Kinder mit ihren Eltern und Großeltern.

Ein Tagesticket kostet Besucher 5 Euro, ein Wochenendpass wird mit 9 Euro berechnet. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt hingegen kostenlos.

Besucher dürfen sich wieder auf zahlreiche Fanartikel ihrer Lieblingsuniversen freuen Foto: Editpress/Alain Rischard

