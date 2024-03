Alle Augen sind am Ostersamstag auf die „Grenz“ gerichtet – wo eine Erfolgsserie enden wird. Warum auch Petingen obenauf noch mitmischen will und wer die beiden Exporte in der „Baller League“ sind: die Splitter-Nachrichten vor dem 22. Spieltag der BGL Ligue.

Spitzenspiel und Kellerkrampf: Die Escher Jeunesse, die sechsmal in Folge als Sieger vom Platz ging, erwartet am Samstag um 16.00 Uhr den bislang ungeschlagenen Leader Déifferdeng 03. Eine Serie wird demnach reißen. Am anderen Ende der Tabelle stehen sich Schifflingen und Käerjeng gegenüber. Beide Mannschaften liegen auf den Relegationsplätzen und könnten sich durch einen Dreier etwas Luft verschaffen. Platz 10 und 16 trennen vor dem 22. Spieltag nur sechs Punkte.

Sightseeing in Düdelingen: Zumindest für einen Mann wäre die Stadtbesichtigung nicht nötig gewesen, dennoch hatte Sébastien Grandjean sichtlich gute Laune bei seiner Rückkehr nach Düdelingen – und profitierte von seinen geografischen Kenntnissen, um mit seinen Spielern zu Fuß die wichtigsten Teile der Stadt zu erkunden. Der Trainer, der inzwischen den belgischen Zweitligisten Francs Borains übernommen hat, gastierte vor sieben Tagen mit seinem Verein beim F91. Die Belgier setzten sich im Testspiel gegen die Luxemburger mit 4:1 durch, das Tor für die Düdelinger erzielte Edis Agovic.

Videobotschaft in Schwarz-Gelb: Zuerst sieht man seinen schwarzen SUV, dann die Haupttribüne des Stade Jos. Haupert und zum Schluss den Stift, mit dem er das wichtige Stück Papier unterschrieben hat: Der Progrès Niederkorn hat sich in der Länderspielpause auf Facebook gemeldet, um die Vertragsverlängerung (für zwei Jahre) von Innenverteidiger Hamadou Karamoko zu verkünden. Im Video taucht neben Präsident Thomas Gilgemann auch der Rest der Mannschaft auf, der um den Verhandlungstisch steht und „Hamadou, Hamadou“ skandiert.

Trikot und Trento: Die UT Petingen wirbt seit wenigen Tagen auf Instagram wieder für eine „Sonderausgabe“ der aktuellen Trikots. Die weißen Shirts mit ein paar schwarzen Details sowie dem goldenen Flock auf dem Rücken sind für 59 Euro online zu erwerben. Die Fans könnten sich demnach auch für die Nummer 24 des Teams, Victor Trento, entscheiden. Der Franzose hat sich im vereinseigenen Interview zuletzt sehr optimistisch gezeigt und angekündigt, dass der Fusionsverein die Hoffnungen noch nicht aufgegeben hat, den vierten Tabellenplatz zu ergattern: „Es ist definitiv noch machbar, uns für Europa zu qualifizieren. Aber wie es der Trainer immer wiederholt: Wir schauen von Spiel zu Spiel. Mit uns ist bis zum Saisonende zu rechnen. Wir haben an ein paar Details gearbeitet, aber wir wollen uns noch weiter verbessern.“

Baller League statt BGL Ligue: Seit seinem Wechsel in den hohen Norden hat man nicht mehr viel von Torwart Youn Czekanowicz gehört, der in Wiltz die Nummer zwei hinter FLF-Keeper Ralph Schon ist. Besser läuft es für den Keeper in der „Baller League“: In der deutschen Hallenfußball-Liga, die sich aus Ex-Profis, Promis, Youtubern und aktuellen Kickern zusammensetzt, hütet Czekanowicz seit Mitte Februar das Tor der VfR Zimbos. In sechs Montagsspielen (jeweils 30 Minuten) gab es zwei Siege und vier Niederlagen. Mit Mälek Amdouni ist übrigens ein weiterer Spieler in dieser Hallen-Liga vertreten. Der Rechtsaußen von Ehrenpromotionär Berdenia Berburg ist einmal pro Woche für Hardstuck Royale im Einsatz. Am Ostermontag findet der letzte Spieltag vor dem Final Four statt. Zu sehen ist das Ganze auf Twitch.

Ein Einblick in die Baller League Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

„Fast and furious“: Es waren möglicherweise nicht die cleversten Mitbürger, die sich am vergangenen Wochenende Zugang zum Fußballplatz des Erstdivisionärs AS Colmar-Berg verschafft haben – und dort mit ihrem Auto über das Grün gedriftet sind. Die Gemeinde hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.