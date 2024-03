Am Wochenende ist Ostern – und für viele steht damit ein verlängertes Wochenende an. Damit dabei keine Langeweile aufkommt, wird in Luxemburg so einiges geboten. Eine Auswahl an Festen, Ostereiersuchen und weiteren Veranstaltungen für das Feiertagsprogramm.

„Péckvillercher“ in Nospelt …

Ein traditioneller Termin am Osterwochenende ist jedes Jahr die „Nouspelter Emaischen“. Die seit 1957 stattfindende Veranstaltung wird am Samstagabend mit einer Party und einem Auftritt der Luxemburger Coverband „Providers“ im Festzelt eingeläutet. Am Sonntag steht die Band „Kontrollverlust“ aus Deutschland auf der Bühne. Der Höhepunkt der „Nouspelter Emaischen“ ist allerdings der Ostermontag: Ab 10 Uhr können in dem Ort traditionelle „Péckvillercher“, Osterhasen und andere Dekofiguren gekauft werden. Außerdem bietet das Volksfest den ganzen Tag über ein Programm mit verschiedenen Bands, DJs und anderen Künstlerinnen und Künstlern. Tickets gibt es für 15 Euro bei den Mitgliedern der „Nouspelter Emaischen Asbl.“ und an der Abendkasse. Das ganze Wochenende über fährt ein kostenloser Shuttleservice. Fahrpläne, Informationen zum Programm und alles Wichtige gibt es unter emaischen.lu.

… und in der Hauptstadt

Anders als in Nospelt findet am Ostermontag in Luxemburg-Stadt nicht die „Emaischen“, sondern die „Éimaischen“ statt. Die 195. Ausgabe beginnt bereits um 8 Uhr. Ab dann werden an den 83 Ständen des Kunsthandwerksmarktes kleine Tonpfeifen in Vogelform, Töpferware, aber auch Essen sowie Getränke angeboten. Auf 600 Metern ist das am Marché-aux-Poissons, in der rue du Marché-aux-Herbes, in der rue de l’Eau, in der rue de la Reine, in der rue de la Boucherie, in der rue du Rost sowie in der rue Sigefroi der Fall. Von 10 Uhr bis 16.30 Uhr wird auf der städtischen „Éimaischen“ ein Animationsprogramm geboten: Auf dem Fischmarkt kann man sich auf dem Vorplatz des Museums verschiedene Darbietungen ansehen. Um 17 Uhr wird die vom „Comité Alstad“ in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Luxemburg organisierte Veranstaltung dann zu Ende gehen. Der öffentliche Transport funktioniert an diesem Tag übrigens nach den an Feiertagen gültigen Fahrplänen. Mehr Informationen zur „Éimaischen“ gibt es unter vdl.lu.

Gehören zur Ostertradition in Luxemburg dazu: die „Péckvillercher“ Foto: Editpress/Julien Garroy

Osterkirmes in Esch

In der zweitgrößten Stadt des Landes findet rund um Ostern keine „Emaischen“, dafür aber eine Osterkirmes statt. Am Karfreitag hat diese begonnen und wird noch bis zum 14. April dauern. Insgesamt 27 Essensbuden, Fahrgeschäfte und Süßwarenstände findet man bis dahin auf der place des Remparts und der place Victor Hugo. Auf letztgenannter gibt es in diesem Jahr eine Neuheit: Das Fahrgeschäft „Booster“ – ein mechanischer Arm von 35 Metern Länge, der sich um 360 Grad drehen lässt. Geöffnet ist die Escher „Ouschterkiermes“ täglich von 14 bis 20 Uhr – wenn viele Leute kommen, kann es abends auch etwas länger gehen. Die Essensstände empfangen bereits um die Mittagszeit ab 11.30 Uhr Gäste. Einen Überblick über alles Wichtige gibt es auf der Webseite der Gemeinde esch.lu.

Thematische Events im ganzen Land

Auch in anderen Orten finden weitere Veranstaltungen zum Thema statt. Weil er am Sonntag so viel zu tun hat, macht der Osterhase zum Beispiel bereits am Samstag im Stadtzentrum von Düdelingen Halt: Von 14 bis 18 Uhr findet dort eine Osterrallye statt. Am selben Tag gibt es im Hesperinger Park eine Ostereiersuche für Kinder mit „Ouschter-Apéro“ für die Erwachsenen. Los geht es um 11 Uhr beim Chalet im Park an der route de Thionville. Informationen zu ähnlichen Veranstaltungen in anderen Orten gibt es meist auf der Webseite der Gemeinde. Wer sich nach einem üppigen Festtagsmenü oder zu viel Schokolade dann die Beine vertreten will, kann das am Montag bei der „Marche populaire IVV“ in Eischen tun. Sechs, elf oder 20 Kilometer können zurückgelegt werden. Der Start ist beim „Centre culturel Jean Wolff“ an der place Denn in Eischen, zwischen 7 und 14 Uhr beziehungsweise 12 Uhr, wenn man die 20 Kilometer geht. Die Anmeldung erfolgt vor Ort für 1,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre gehen kostenlos mit. Mehr Informationen gibt es unter flmp.lu oder unter der Telefonnummer 621 271 732.

Ostermarsch in Luxemburg-Stadt

Wer sich während der religiösen Feiertage für Frieden einsetzen will, geht am Samstag in die Hauptstadt. Die Friedens- und Solidaritätsplattform und das „Comité pour une paix juste au Proche-Orient“ rufen zu einem gemeinsamen Ostermarsch auf. Sie fordern ein Stopp des Tötens in der Ukraine und im Gaza sowie der Aufrüstung, sind gegen die atomare Bedrohung und für einen Waffenstillstand sowie Verhandlungen. Der Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf dem städtischen Glacis in Limpertsberg. Vor der Abgeordnetenkammer findet um 16 Uhr dann eine Kundgebung statt.

