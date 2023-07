Der ehemalige Bürgermeister von Schengen, Ben Homan, ist in der Nacht zum Freitag gestorben. Das schreibt RTL am Freitagnachmittag in einem Bericht. Er sei 62 Jahre alt geworden – über die Todesursache wird nichts erwähnt. Der langjährige Bürgermeister der über die Grenzen Luxemburgs hinaus bekannten Gemeinde hinterlässt seine Frau und drei Kinder.