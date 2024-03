Der Differdinger Gemeinderat tagte vergangene Woche ausnahmsweise an einem Freitag. Grund für die Dringlichkeitssitzung waren Rückzahlungen vom Staat in Höhe von mehr 60 Millionen, die nun wieder an die Gemeinde zurückfließen werden.

Die Gemeinde Differdingen hat in den vergangenen Jahren mit dem Umbau und der Fertigstellung der „Ecole internationale de Differdange et d’Esch-sur-Alzette“ (EIDE) und dem Bau des neuen Polizeikommissariats zwei Mammutbauprojekte vorfinanziert. In einer Dringlichkeitssitzung am Freitag nahmen die Gemeindevertreter nun einstimmig eine Konvention mit dem zuständigen Ministerium an, damit der Staat die Vorfinanzierung von mehr als 60 Millionen für diese zwei abgeschlossenen Bauprojekte zurückerstatten kann.

„Wir haben einen Tag nach der letzten Gemeinderatssitzung alle notwendigen Dokumente erhalten. Wenn wir bis zum nächsten Gemeinderatstermin gewartet hätten, dann wären zwischen 150.000 Euro und 170.000 Euro an Zusatzkosten für den Steuerzahler entstanden. Deshalb konnten wir nicht warten“, erklärte Bürgermeister Guy Altmeisch (LSAP).

65 Millionen Euro an Baukosten

Die Kosten für die Umbauarbeiten auf dem Campus der „Ecole internationale de Differdange et d’Esch-sur-Alzette“ (EIDE) beliefen sich auf rund 43 Millionen Euro. Neben neuen 18 Klassenräumen wurden dort eine Kantine und eine Sporthalle gebaut.

Den Neubau des neuen Polizeikommissariats hat die Gemeinde mit insgesamt 25 Millionen Euro vorfinanziert. Das Gebäude mit einer Fläche von 3.660 Quadratmetern hat insgesamt vier Etagen. Im Erdgeschoss können die Besucher in völliger Diskretion mit der Polizei in Kontakt treten. Zudem gibt es drei Verhörräume, die mit einer kleinen Zelle ausgestattet sind. Auf dem Dach wurden Fotovoltaik-Panels angebracht, die das neue Kommissariat mit Strom versorgen. Auch eine Garage steht den Beamten zur Verfügung.