Gegen Klima- und Biodiversitätskrise kämpfen und für mehr soziale Gerechtigkeit und Kohäsion streiten, so lauten die gemeindeübergreifenden Rezepte der Grünen. Nun hat die Partei eine Liste mit zehn Punkten erstellt, die Kommunen lebenswert machen.

Der Countdown läuft, und noch zehn Tage sind es bis zum Showdown. Meris Sehovic weiß den Spannungsbogen zu spannen, um seine Partei für den Endspurt zu den Gemeindewahlen anzufeuern. „déi gréng“ haben zur Pressekonferenz ins hauptstädtische Restaurant „La Mezzanine du Boulevard“ geladen, um ihre Prioritätenliste aus dem Rahmenwahlprogramm für den kommunalen Urnengang vorzustellen. Dort hängen – ganz im Sinne innenarchitektonischer Fantasien – nicht nur die Sträucher von der Decke, was den Eindruck eines Films von Christopher Nolan erweckt, als würde die Welt Kopf stehen, sondern es werden auch die grünen Faustregeln für die anstehenden Wahlen ausgegeben.

Dass aber die Wählerstimmen nicht vom Himmel fallen, weiß der Co-Parteichef und Kandidat fürs Escher Rathaus nur zu gut. Deshalb gilt es jetzt noch die Kräfte zu bündeln, als er zusammen mit Co-Parteipräsidentin Djuna Bernard, Kandidatin in Mamer, auf die Bedeutung der Wahlen hinweist, die er „Zukunftswahlen“ nennt. Das passt so schön zum grünen Slogan „Mir schafen Zukunft.“ Wer sich in einem Workshop für Science-Fiction-Autoren wähnt, muss sich vergewissern, dass die selbsternannte Zukunftspartei in der Tat den Eindruck vermitteln möchte, vor Kraft zu strotzen. Das liegt in der Natur des Wahlkampfes.

Dieses Mal treten „déi gréng“ mit 491 Kandidaten in 36 Gemeinden an, verfügen also über zwei Listen mehr als noch 2017. Nicht nur das: „Wir haben als einzige Partei auf unseren Gemeindewahllisten fast die Geschlechterparität erreicht“, betont Bernard. „So treten 237 Frauen und 254 Männer an.“ Also 48,27 zu 51,37 Prozent. Für „déi gréng“ treten insgesamt 79 ausländische Kandidatinnen und Kandidaten aus 22 unterschiedlichen Nationalitäten an.

Doch was macht aus grüner Sicht der lokalen Belange eine Gemeinde besonders lebenswert? Die einzelnen Rezepte für die Genesung der arg unter den zeittypischen Krankheiten wie unter anderem Flächenversiegelung, Wohnungsnot und Verkehrsinfarkt leidenden Kommunen wurden von den anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten – darunter etwa die Abgeordneten Josée Lorsché (Bettemburg), Semiray Ahmedova (Düdelingen), Jessie Thill (Walferdingen) und François Benoy (Luxemburg) – vorgetragen: Da wäre etwa eine „saubere, sichere und bezahlbare“ Energieversorgung mit dem Ziel einer klimaneutralen Gemeinde, in der zu hundert Prozent auf erneuerbare Energien gesetzt wird; der Schutz vor den Folgen der Klimakrise, etwa was die Resilienz gegenüber Hitzewellen und Überschwemmungen angeht; ein grüner Urbanismus, bezahlbarer Wohnraum und eine saubere Mobilität; als Zukunftsmodell gilt die Kreislaufwirtschaft; eine konsequente Begrünung des öffentlichen Raumes bei gleichzeitigem Stopp der unnötigen Bodenversiegelungen sowie ein modernes Abfall- und Wassermanagement; lokale Gesundheitsvorsorge und -versorgung; anvisiert sind kinder- und familienfreundliche Gemeinden durch vielfältige Betreuungsmöglichkeiten; die soziale Kohäsion und die Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben sollen durch ein aktives Vereinsleben sowie ein vielfältiges lokales Kultur-, Freizeit- und Sportangebot gefördert werden; soziale Präventionsarbeit und städtebauliche Umstrukturierungen sollen helfen, den öffentlichen Raum attraktiver und sicherer zu gestalten; und schließlich bürgernahe Verwaltung und partizipative Demokratie. Wie das Ganze konkret aussehen soll? Dazu lesen Sie das lokale Wahlprogramm und fragen zu Risiken und Nebenwirkungen Ihre Kandidatin oder Ihren Kandidaten.