Mit einer Eröffnungszeremonie wurden Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa am späten Dienstagmorgen offiziell in der belgischen Hauptstadt willkommen geheißen

Noch bis Donnerstagnachmittag sind Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa für einen Staatsbesuch in Belgien. Am Dienstagmorgen ging es in Brüssel mit dem offiziellen Programm los – über welches das Tageblatt in den kommenden Tagen von vor Ort berichten wird. Eine Galerie mit den ersten Bildern aus der belgischen Hauptstadt.

Der Staatsbesuch in Belgien hat begonnen: Mit einer Eröffnungszeremonie auf der place de Paris in Brüssel wurden Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa am späten Dienstagmorgen offiziell in der belgischen Hauptstadt willkommen geheißen – übrigens am Geburtstag des Monarchen. Denn wie auch Sohn Prinz Sébastien ist Großherzog Henri an einem 16. April geboren. Der Großherzog feiert am Dienstag seinen 69. Geburtstag, während Sébastien 32 Jahre alt wird.

Und die beiden sind nicht die einzigen Geburtstagskinder dieser im Zeichen des offiziellen Besuchs stehenden Woche: Bereits am Montag hatte das Staatsoberhaupt aus Luxemburg den belgischen König Philippe – seinen Cousin – getroffen, um gemeinsam mit ihm die Kerzen auf einem Geburtstagskuchen auszublasen. Er ist jetzt 64 Jahre alt. Bis Donnerstagnachmittag wird das großherzogliche Ehepaar nun gemeinsam mit König Philippe und dessen Frau Mathilde hauptsächlich in Brüssel, Gent und Lüttich unterwegs sein.

Inoffiziell begann der Staatsbesuch schon einen Tag früher: mit einem gemeinsamen Treffen von Großherzog Henri und König Philippe. In Brüssel ist vor dem königlichen Palast alles bereit für die Ankunft von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa. Dann beginnt auch offiziell der Staatsbesuch in Belgien. Die Luxemburger Delegation rund um das großherzogliche Ehepaar hat am Dienstagmittag den Palast der Nation in Brüssel besichtigt: hier der Senat … … und hier die Abgeordnetenkammer. Unter anderem Außenminister Xavier Bettel (DP), Finanzminister Gilles Roth (CSV) Verteidigungsministerin Yuriko Backes (DP) und Wirtschaftsminister Lex Delles (DP) lauschten den Erklärungen vor Ort. Previous Next

Nachdem die Delegationen aus Belgien und Luxemburg sich einander vorgestellt haben, stehen nach der Eröffnungszeremonie am Dienstag eine Kranzniederlegung, ein Treffen mit den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses sowie des Senats und ein Besuch im Rathaus auf dem Programm. Der Tag wird mit einem festlichen Bankett auf Schloss Laeken – dem Hauptwohnsitz des königlichen Ehepaares – ausklingen. Seit Sommer 2023 wurde sich in Luxemburg auf die drei Tage vorbereitet, wie Hofmarschall Paul Dühr dem Tageblatt vor Beginn des Staatsbesuchs erklärt hatte.

Mehr zu diesem Thema:

– Luxemburg zu Gast bei der Familie: Das steht in Belgien auf dem Programm

– Großherzog Henri weiß, wann er abdankt – doch verraten will er es nicht

– Belgische Staatsvisite in Luxemburg: Warten im strömenden Regen auf den hohen Besuch

– Royaler Besuch in Luxemburg: Belgisches Königspaar schaut sich die Hauptstadt an

– Großherzog Henri empfängt König Philippe