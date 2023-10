Ken Conter triumphierte bereits am vergangenen Wochenende in Kayl

Am Sonntag veranstalten die Munnerëfer Vëlosfrënn den dritten Wertungslauf des Skoda Cross Cup. Dabei geht Ken Conter (Snooze-VSD) als Favorit ins Rennen der Elite, die um 15.15 Uhr in der rue des Rosiers zusammen mit den U23 starten wird. Dasselbe gilt für Isabelle Klein (CT Toproad Roeserbann) im Rennen der Frauen bei ihrem ersten Einsatz in dieser Saison.

Am vergangenen Sonntag beeindruckte Ken Conter die Konkurrenz mit einem unangefochtenen Sieg auf der anspruchsvollen Strecke in Kayl. Im Gegensatz zum trockenen und dadurch sehr schnellen Parcours bei der „Léiffrächen“, dürfte der Regen der letzten Tage in Mondorf für ganz andere Bodenverhältnisse gesorgt haben. Der Führende im Cross Cup ist sich bewusst, dass es kein leichtes Unterfangen werden wird, seinen Vorjahressieg zu wiederholen. „Im Vergleich zu Kayl ist es auf dem Parcours in Mondorf nicht so einfach, der Konkurrenz zu enteilen“, so Conter, der sich letztes Jahr in einem spannenden Finale knapp vor Raphaël Kockelmann (CC Chevigny) behauptet hatte.

Klein Favoritin bei den Damen

Da der amtierende Landesmeister die Saison noch nicht in Angriff genommen hat, muss sich der Vize-Meister besonders vor Noa Berton (CT Atertdaul) in Acht nehmen. Der 18-Jährige hatte sich in Kayl gegen Mitte des Rennens aus der Spitzengruppe absetzen können. Die Gegenattacke des späteren Siegers konnte der Juniorenmeister jedoch nicht parieren. Am Ende hatte Berton im Zielanstieg noch die nötigen Kraftreserven, um vor den beiden Franzosen Enzo Chopineaux und Théo Jung auf Platz zwei zu sprinten. Die Fahrer des VC Hettange-Grande wollen auch diesmal ein Wörtchen bei der Vergabe der Podestplätze mitreden.

Am vergangenen Sonntag hatte auch Arno Wallenborn einen starken Eindruck hinterlassen. Der 20-Jährige war als Fünfter ins Ziel gekommen und war damit zweitbester Espoir vor Gauthier Rouxel (F).

In Abwesenheit der Geschwister Maïté und Layla Barthels dürfte im Rennen der Damen kein Weg an „Allrounderin“ Isabelle Klein vorbeiführen. In der Altersklasse der Junioren scheint Rick Meylender derzeit kaum zu schlagen. Am Sonntag dürfte der Dippacher seine Siegesserie fortsetzen. Bei den Masters strebt Tommy Arnoldy (CT Toproad Roeserbann) seinen dritten Saisonsieg an. Spannende Rennen sind bei den Débutant(e)s zu erwarten.