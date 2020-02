Peter von Aspelt (1245-1320)

Der wohl bekannteste Schlossbewohner war der um 1245 geborene Peter von Aspelt. Ihm sollte eine bedeutende Karriere bevorstehen, schlussendlich wurde er sogar Erzbischof von Mainz. Im Tageblatt vom 21. Oktober 1943 finden wir folgende Zeilen, die das außergewöhnliche Talent des Mediziners und Theologen beschreiben:

“Fleißiger und ausdauernder als Peter mochten wohl wenige der jungen Edelleute studiert haben; denn er war bestrebt, sich alle Schätze des Wissens anzueignen, besonders in der Theologie, in der Arzneikunde und im Recht. Als Peter seine Studien vollendet hatte, berief ihn Heinrich IV., Graf von Luxemburg, der von seiner großen Gelehrsamkeit und seinem Rufe als Arzt gehört hatte, an seinen Hof und ernannte ihn zu seinem Hausarzt.

Der Ruf von dem geschickten Hausarzt des Grafen von Luxemburg war weit verbreitet und auch dem Kaiser Rudolph von Habsburg zu Ohren gekommen, der denn auch keine Ruhe hatte, bis er (ihn) von Luxemburg weg und als Leibarzt an seinen Hof gezogen hatte. Peter war aber noch nicht am kaiserlichen Hofe, als Rudolphs Todesstunde schlug und er zu Germersheim starb. Da litt es (ihn) nicht mehr in der Pfalz, denn er wollte Priester werden. Der Papst ernannte ihn gleich zum Dompropst von Prag. Von der Zeit an, wo er in Böhmens Hauptstadt sich befand, ging sein Ruhm auf wegen der großen diplomatischen Gewandtheit, in der er seine in die Wirren der Zeit vielfach eingreifende, segensvolle und erfolgreiche politische Tätigkeit begann.

Etwa vier bis fünf Jahre mag er zu Prag gewesen sein, als er seine Ernennung zum Bischof von Basel erhielt; unter dem Namen Peter II. bestieg er 1296 den dortigen Bischofssitz. Im Jahre 1305 war durch den Tod des Erzbischofs Gerhard II. von Mainz der dortige Bischofssitz verwaist. Peter von Aspelt wurde Gerhards Nachfolger, und als er nach Mainz abging, ward er, weil Mainz ein Kurfürstentum war, selbst ein regierender Fürst und Landesgebieter.“

Peter von Aspelt starb am 5. Juni 1320 in der Stadt Mainz, wo er im Dom beigesetzt wurde.