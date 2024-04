Brennendes Dach in Befort – und zahlreiche Einsätze wegen des Wetters

Ein brennendes Dach in Befort

Das Dach eines Einfamilienhauses hat am Montagabend gegen 20 Uhr in der rue du Château in Befort gebrannt. Niemand wurde dabei verletzt. Das geht aus dem CGDIS-Bericht von Dienstagmorgen hervor. Die Feuerwehrleute aus Befort wurden von ihren Kollegen aus Consdorf, Echternach und Waldbillig beim Einsatz unterstützt.

Auch neben diesem Einsatz hatten die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun. 18-mal musste das CGDIS und 27-mal die Straßenbauverwaltung am gestrigen Tag wegen des Wetters ausrücken. Von 15 bis 21 Uhr waren Windstärken von bis zu 90 Kilometern in der Stunde erreicht worden. Die Stadt Luxemburg riet deswegen am Montag, Parks und Wälder für den Rest des Tages zu meiden.