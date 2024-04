Wer plant, den Montagnachmittag draußen zu verbringen, sollte auf starken Wind gefasst sein. Von 15 bis 20 Uhr können Windstärken von bis zu 80 Kilometern in der Stunde erreicht werden.

Windstöße von 70 bis 80 km/h werden ab 15 Uhr am Montagnachmittag erwartet. Meteolux ruft aufgrund dessen eine gelbe Warnstufe für das gesamte Großherzogtum aus, dies von 15 bis 20 Uhr. „Die starke Höhenströmung sorgt dafür, dass die Front recht schnell vorankommt und in kurzer Zeit das Land überquert haben wird“, schreibt der nationale Wetterdienst am Sonntagnachmittag.

Nachdem der frühe Montagmorgen noch von vereinzelten Regentropfen geprägt sein soll, bleibt der Rest des Vormittags trocken. Wie der Wetterdienst schreibt, wird eine „aktive Kaltfront“ das Luxemburger Land im Laufe des Nachmittags überqueren. Die starke Windströmung wird die Front schnell voranschreiten lassen, wodurch sie das Großherzogtum in kurzer Zeit überquert haben wird. Währenddessen sei mit Niederschlägen zu rechnen, welche laut Meteolux am Abend nachlassen sollen. Auch der Wind soll dann wieder abschwächen. Die Nacht zum Dienstag kündigt sich stark bewölkt und trocken an.

Temperaturmäßig werden wir nach dem Wochenende wieder auf den Boden der Tatsachen geholt: Ade Temperaturen um die 20 Grad, Hallo Temperaturen um die 10 Grad. Bis zu 10 Grad im Norden des Landes und bis zu 12 Grad im Süden werden vorausgesagt.