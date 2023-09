Jenthe Biermans jubelte am Donnerstag in Mamer über seinen zweiten Profisieg

Jenthe Biermans konnte am Donnerstag die 2. Etappe der Tour de Luxembourg im Massensprint gewinnen. Der Profi von Arkéa-Samsic nutzte dabei die Wetterbedingungen aus, die ein wenig an die Herkunft seiner bretonischen Mannschaft erinnerten. Sören Kragh Andersen sprintete auf Platz 2 und übernahm dank der Bonussekunden die Führung in der Gesamtwertung. Alex Kirsch wurde Sechster.

Sie verzogen das Gesicht, bissen regelrecht auf die Zähne und selbst die Motorräder mussten im dunklen Wolkenbruch mit ihrem Licht den Radsportlern etwas helfen: Als es rund 30 Kilometer vor dem Ziel am Donnerstag einen kräftigen Regenschauer gab, fühlten sich die meisten Sportler auf ihrem Rad nicht mehr ganz so wohl. Stellenweise machte Aquaplaning den Radsportlern das Leben schwer – doch einer war glücklich: „Als ich gesehen habe, dass es zu regnen anfängt, war ich sehr happy“, sagte Jenthe Biermans. „Ich fühle mich im Regen sehr wohl und bin dann noch besser in der Positionierung eines Massensprints.“

Am Ende war es auf der Zielgeraden in Mamer zwar trocken, aber das sollte Biermans nicht stören. Der belgische Profi der bretonischen Mannschaft Arkéa-Samsic setzte sich im erwarteten Massensprint vor Sören Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), der die Gesamtführung übernimmt, und Tim Van Dijke (Jumbo-Visma) durch. „Ich bin von dem Sieg nicht wirklich überrascht“, sagte der Belgier. „Ich mag es, wenn es etwas bergauf geht. Das Team hatte Vertrauen in mich und ich bin froh, es zurückgezahlt zu haben.“

Für den 27-Jährigen ist es nach seinem Sieg beim Muscat Classic (1.1) nicht nur der zweite Erfolg in diesem Jahr, sondern der zweite Profisieg in seiner Karriere überhaupt. Ein Grund für seine Erfolge, so sagt er selbst, sei der Wechsel in diesem Jahr von Israel-Premier Tech zu Arkéa-Samsic gewesen. „Bei Arkéa musste ich immer für große Namen arbeiten. Hier bekomme ich die Freiheiten, die ich brauche“, erklärte Biermans, dessen bretonisches Team sich am Donnerstag rund um Mamer sehr wohl zu fühlen schien. „Un temps pluvieux pour l’arrivée du Tour de Luxembourg (ça nous change de la Bretagne)“, twitterte die Mannschaft mit einem Augenzwinkern.

Kragh Andersen mit Verbindung zu Luxemburg

Kragh Andersen musste sich hingegen, wie auf der 1. Etappe, mit Platz 2 zufriedengeben – übernimmt durch die Bonussekunden allerdings das Gelbe Trikot von Corbin Strong (Israel-Premier Tech), der am Donnerstag 19. wurde. Für den Dänen, der 2020 zwei Tour-de-France-Etappen gewonnen hatte, ist das Trikot bei der Luxemburg-Rundfahrt etwas Besonderes, da seine Lebensgefährtin aus dem Großherzogtum kommt. „Ech verstinn et“, antwortet er auf die Frage, ob er bereits Luxemburgisch spreche. „Ich würde hier gerne noch eine Etappe gewinnen. Ich fühle mich als Teil des Landes“, erklärt Kragh Andersen, der auch schon in Luxemburg lebte, seinen Wohnsitz mit seiner Familie aber nach Monaco verlegt hat.

Mats Wenzel will das Bergtrikot bis zum Ende tragen

Aus luxemburgischer Sicht wurde am Donnerstag erneut auf ein Duo geachtet: Mats Wenzel (Leopard-TOGT) und Alex Kirsch (Lidl-Trek) animierten das Rennen aus einheimischer Sicht. Wenzel war wie auf der Premierenetappe Teil der Ausreißergruppe und schaffte es, seinen Vorsprung in der Bergwertung auszubauen. 20 Punkte hat er nun – sein ärgster Konkurrent, Lennert Teugels (Bingoal WB), hat elf Punkte auf dem Konto. Der 20-Jährige ist seinem Ziel, das Trikot bis zum Ende des Etappenrennens zu verteidigen, damit einen Schritt nähergekommen. Am Freitag sind insgesamt vier Bergwertungen zu absolvieren, drei davon werden allerdings auf der Schlussrunde am Niklosbierg ausgetragen. „Es gibt nur einen Bergpreis vor dem Schlussparcours“, sagt Wenzel. „Der Parcours wird voll gefahren werden, da die großen Mannschaften ihre Leader platzieren wollen. Vielleicht will ich morgen (Freitag) meine Kräfte sparen, Samstag auch, um Sonntag noch mal voll angreifen zu können.“ Für Wenzel wäre das Bergtrikot ein schönes Abschiedsgeschenk auch an sein Team Leopard TOGT – zum Jahreswechsel wird er sich bekanntlich der Kontinental-Mannschaft von Lidl-Trek anschließen.

Kirsch mit Sprint unzufrieden

Während Wenzel also im Verlauf der Etappe für Aufmerksamkeit sorgte, waren die Augen vor allem im Finale auf Kirsch gerichtet. Der luxemburgische Landesmeister musste sich diesmal mit Platz 6 zufriedengeben. „Es war eine super komische Etappe“, sagte Kirsch. „Es war unübersichtlich für eine Etappe, die relativ einfach sein sollte. Das Finale war sehr schwer durch den Regen. Man hat nicht viel gesehen. Leider haben wir nicht viele Fahrer im Team, die mir beim Sprint helfen können. Ich musste also schon viel Kraft investieren, um in eine gute Position zu kommen. Der Sprint war dann aber nicht gut.“ Der Profi von Lidl-Trek belegt damit Platz 5 in der Gesamtwertung, doch diese peilt er nicht an. Auf der Etappe von Freitag wird es seine Aufgabe sein, Giulio Ciccone zu unterstützen. Kirsch hat sich dafür das Zeitfahren von Samstag im Kalender markiert.

Am Freitag steht dann also die Königsetappe an, die über 168,4 Kilometer von Mertert nach Vianden führt. Auf dieser 3. Etappe soll es größtenteils trocken bleiben – was Biermans etwas enttäuscht, aber schmunzelnd aufnimmt. „Die Etappe ist für mich sowieso zu hart“, sagt er. „Mein Fokus liegt nun auf der letzten Etappe“. Und vielleicht spielt das Wetter ja dann erneut eine tragende Rolle.

Im Überblick 2. Etappe der Tour de Luxembourg, Mondorf-les-Bains – Mamer (183,9 km):

1. Jenthe Biermans (BEL/Arkéa) in 4:31:10 Stunden, 2. Sören Kragh Andersen (DEN/Alpecin), 3. Tim Van Dijke (NL/Jumbo-Visma), 4. Jordi Meeus (BEL/Bora), 5. Andrea Bagioli (ITA/Soudal), 6. Alex Kirsch (LUX/Lidl), 7. Alex Aranburu (ESP/Movistar), 8. Maxim Van Gils (BEL/Lotto Dstny), 9. Franck Bonnamour (F/Ag2r), 10. Rick Pluimers (NL/Tudor), … 28. Arthur Kluckers (LUX/Tudor), … 48. Kevin Geniets (LUX/Groupama), … 55. Bob Jungels (LUX/Bora) alle gleiche Zeit, … 74. Tom Wirtgen (LUX/Global 6) 0:21, … 93. Cédric Pries (LUX/Leopard) 2:37, … 109. Mats Wenzel (LUX/Leopard) 14:21

DNF Luc Wirtgen (LUX/Tudor) Gesamtwertung nach 2 von 5 Etappen:

1. Andersen in 8:21:59 Stunden, 2. Corbin Strong (NZL/Israel) 0:02, 3. Aranburu 0:08, 4. Quinten Hermans (BEL/Alpecin) 0:09, 5. Kirsch 0:11, 6. Bagioli 0:12, 7. Pluimers, 8. Ciccone, 9. Van Gils, 10. Ian Van Wilder (BEL/Soudal), … 28. Kluckers, … 39. Jungels alle 0:12, … 51. Geniets 0:39, … 76. T. Wirtgen 5:52, … 107. Pries 18:27, 109. Wenzel 22:45

