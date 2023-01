Der einstige CSV-Minister Luc Frieden (59) soll alleiniger Spitzenkandidat der Partei bei den diesjährigen Chamber-Wahlen werden. Das hat RTL am Mittwoch gemeldet. Der entsprechende Vorschlag müsste dafür am kommenden Mittwoch (1. Februar) von den rund 150 Delegierten des CSV-Nationalrats angenommen werden.

Claude Wiseler, zusammen mit Elisabeth Margue in Doppelspitze Präsident der CSV, will sich gegenüber dem Tageblatt nicht zu der Nachricht äußern, sondern verweist auf die Parteistatuten, die zu respektieren seien: „Ich werde am nächsten Mittwoch zusammen mit Elisabeth Margue die Resultate unserer Beratungen unserem Nationalrat vorstellen – und vorher gibt es von uns auch keinerlei Auskünfte“.

Wiseler und Margue sind aufgefordert, am Mittwoch einen einzelnen Kandidaten zu nennen. Wenn der Nationalrat diesen Vorschlag mit einfacher Mehrheit annimmt, ist am 25. März in der Däichhal in Ettelbrück auch noch der Nationalkongress gefragt.

1994 wurde der Politiker, Anwalt und Bankmanager Frieden erstmals ins Parlament gewählt. Zwischen 1998 und 2013 war Luc Frieden unter anderem Minister in den Ressorts Justiz und Finanzen. Im Juli 2014 trat er aus dem Parlament zurück und war unter anderem für die Deutsche Bank in London tätig. 2016 wurde er Präsident des Verwaltungsrates der Bank BIL in Luxemburg sowie Partner einer Anwaltskanzlei. Derzeit ist er, unter anderem, Präsident der luxemburgischen Handelskammer.