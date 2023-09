Acht Luxemburger werden am Mittwoch am Start der Tour de Luxembourg sein

Für die 83. Auflage der Skoda Tour de Luxembourg (2.Pro) hat sich das Team um Präsident Andy Schleck eine attraktive Streckenführung ausgedacht, die einen spannenden Rennverlauf verspricht. Höhepunkt dabei ist sicherlich die Zielankunft der Königsetappe im Innenhof der Burg Vianden, am dritten von insgesamt fünf Wettkampftagen.

Das mit Stars gespickte Starterfeld wird dem Publikum am Mittwoch ab 11.50 Uhr im ebenfalls geschichtsträchtigen Rahmen der Abtei Neumünster vorgestellt. Von Dommeldingen aus geht es dann Richtung Norden. Auf den 156,4 hügeligen Kilometern dürfte der Kampf um den Tagessieg spätestens im „Stafelter“ beginnen. Die Aspiranten auf den Gesamtsieg werden im Schlussanstieg hinauf zum Kirchberg alles daransetzen, um nicht gleich zu Beginn wertvolle Zeit einzubüßen. Auf dem von der Papierform her leichtesten Streckenabschnitt von Mondorf nach Mamer über 183,9 km ist am Donnerstag, auf der leicht ansteigenden Zielgeraden, mit einem Massensprint zu rechnen.

Am Freitag werden sich die Kletterspezialisten auf dem spektakulären Schlussparcous rund um Vianden austoben können. Auf schmalen Wegen geht es den „Niklosbierg“, mit einer durchschnittlichen Neigung von 19 Prozent, gleich dreimal hinauf. Man darf gespannt sein, wer nach 168,4 anstrengenden Kilometern die Regentschaft übernehmen wird. Vor dem Einzelzeitfahren dürften, neben dem „Burgherrn von Vianden“, nur noch wenige Fahrer für den Schlusserfolg infrage kommen. Nach dem 23,9 km langen Kampf gegen die Uhr rund um Petingen dürfte sich der Nachfolger von Vorjahressieger Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) herauskristallisiert haben.

Der Däne sollte eigentlich seinen Titel verteidigen, doch nach einer langen Saison bekommt er eine Verschnaufpause. Ähnlich ist die Situation auch um Michel Ries (Arkea Samsic): Der 25-Jährige wurde am Montag noch im offiziellen Presseschreiben des Veranstalters erwähnt, am Dienstag tauchte er jedoch nicht mehr im Kader seiner bretonischen Mannschaft auf. Nach drei Wochen bei der Vuelta startet Ries also nicht in Luxemburg. Auf der definitiven Startliste stehen damit acht einheimische Namen: Bob Jungels (Bora-hansgrohe), Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Alex Kirsch (Lidl-Trek), Luc Wirtgen, Arthur Kluckers (beide Tudor), Tom Wirtgen (Global 6), Mats Wenzel und Cédric Pries (beide Leopard TOGT).

Beim traditionellen Abschluss der Landesrundfahrt geht es am Sonntag über 177,2 wellige Kilometer von Mersch nach Luxemburg. Im Finale der fünften Etappe ist der „Pabeierbierg“ dreimal zu bewältigen. Der Sieger wird gegen 14.45 Uhr bei der Victor-Hugo-Halle erwartet. Dort hatte Kevin Geniets (Groupama-FDJ) vor Jahresfrist Rang vier belegt, zeitgleich mit seinem siegreichen Teamkollegen Valentin Madouas. Der 27-Jährige, der 2022 Gesamtdritter geworden war, will diesmal aufs oberste Treppchen. Dass der französische Meister sich in blendender Verfassung befindet, hat sein Premierensieg bei einem WorldTour-Rennen, der Bretagne Classic, vor zweieinhalb Wochen gezeigt.

Im Überblick Die Etappen:

1. Etappe: Mittwoch, 20. September: Luxemburg – Luxemburg-Kirchberg (156,4 km)

2. Etappe: Donnerstag, 21. September: Mondorf-les-Bains – Mamer (183,9 km)

3. Etappe: Freitag, 22. September: Mertert – Vianden (168,4 km)

4. Etappe: Samstag, 23. September: Einzelzeitfahren rund um Petingen (23,9 km)

5. Etappe: Sonntag, 24. September: Mersch – Luxemburg-Limpertsberg (177,2 km)