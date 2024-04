In einer der alteingesessenen Kneipen aus Esch kam es am Samstag zur Wachablösung: Nach 35 Jahren gab Anita Dias den Stab in der „Taverne Battin“ weiter und ging am 13. April in die wohlverdiente Rente. 1984 zog es sie nach Esch. Erst bediente sie im Café Cristal im Grenzer Viertel, ehe sie 1989 von der Brauerei das Angebot bekam, die Taverne Battin zu übernehmen. Nun hat ihre Bedienung Giulia das Lokal übernommen.

Am Samstag wurde ab 17.00 Uhr bis spät in die Nacht Anitas Renteneintritt gefeiert. Die rue de la Libération war eigens für das Fest gesperrt worden. Unser Fotograf Didier Sylvestre war bei der Abschiedsfeier vor Ort.