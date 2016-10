15 Prozent weniger Fracht am Hahn

Zwischen Januar und September nutzten der jüngsten Statistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) zufolge inklusive Transit rund 2,03 Millionen Fluggäste den Hunsrück-Airport. Das waren 0,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Eine Sprecherin des Flughafens verwies auf das Passagierplus im vergangenen Jahr. Dass man diesmal leicht darunter bleibe, sei erwartet worden. In den ersten drei Quartalen 2015 hatte es eine Zunahme von 8,8 Prozent gegeben. Ihren Angaben zufolge bot Ryanair in diesem Jahr ein Ziel weniger im Hahn-Sommerflugplan an.

Bei der Fracht zählte der Flughafen Hahn in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt knapp 49.500 Tonnen, ein Minus von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Abschied der Fracht-Airline Yangtze River Express sei noch immer spürbar, sagte die Sprecherin. Man arbeite daran, diesen Verlust auszugleichen. Das sei wegen der Marktlage allerdings ein langfristiger Prozess.