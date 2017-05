F91 Düdelingen ist Meister

Aus der Meister-Traum für den FC Déifferdeng 03. Zwar siegte man hoch, mit 6:2 gegen Victoria Rosport, aber da der F91 Düdelingen auch mit 2:0 gegen Canach gewann und bei der selben Punkteanzahl (65) über das eindeutig bessere Torverhältnis verfügte, ging die Meisterkrone der BGL Ligue in diesem Jahr in die "Forge du Sud".

Der CS Fola Esch musste sich in dieser Saison mit dem dritten Platz begnügen. Der FC Progrès Niederkorn krönt seine gute Leistung mit dem vierten Rang und darf jetzt, wie der zweite und der dritte, die Europa League-Qualifikation spielen. Der Meister muss indes in der Champions League-Quali ran.

Am anderen Tabellenende müssen die US Rümelingen und der UN Kaerjeng 97 den schweren Gang in die Ehrenpromotion antreten. Der FC Jeunesse Canach hat noch Chancen auf den Klassenverbleib – wenn sie das Barragespiel gegen den dritten der Ehrenpromotion für sich entscheiden.