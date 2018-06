Der Luxemburger Ben Gastauer wird in diesem Jahr nicht bei der Tour de France an den Start gehen. Das hat sein Rennstall, Ag2r – La Mondiale, am Dienstag bekannt gegeben. Der 30-jährige Schifflinger hat die “Grande Boucle” bislang vier Mal bestritten (2014, 2015, 2016, 2017). Im vergangenen Jahr erhielt er erst nach der Landesmeisterschaft, also knapp eine Woche vor dem Start der Rundfahrt, die Bestätigung, dass er beim größten Radrennen der Welt dabei sein würde.

Diesmal fiel die Entscheidung etwas früher und Gastauer kann die Planung seiner restlichen Saison in Angriff nehmen. Ein Ziel wird mit Sicherheit die Spanien-Rundfahrt sein, die vom 25. August bis 16. September ausgetragen wird.