Am 4. August fängt die BGL-Ligue-Saison 2019/20 an. Drei Tage davor erscheint das Tageblatt-Sonderheft “Ustouss”. Bis zum Start stellen wir Ihnen an jedem Tag eine der 14 Mannschaften vor. Diesmal ist die US Mondorf an der Reihe.

Fast keiner kennt sich besser aus bei der US Mondorf als Arno Bonvini. Nach einem kurzen Intermezzo beim FC Déifferdeng 03 geht der Übungsleiter in seine insgesamt sechste Saison (April 2013 bis Juli 2018/seit dem 24. April 2019 wieder im Amt) im Kurort.

Ziele

Aus der vergangenen Saison hat man gelernt, zuerst den Klassenerhalt zu sichern und dann, in einer zweiten Phase, weiter nach oben zu schauen. Nach dem neunten Tabellenplatz im Vorjahr ist man gewarnt, den Klassenerhalt sicherte die Elf erst fünf Spieltage vor Schluss. Die Vorbereitung verlief laut Trainer nach Maß. Obwohl die ersten Testspiele allesamt verloren gingen, war der Trainer zufrieden. “Die Resultate in Testspielen sind für mich zweitrangig. Sie sind zum Teil der hohen Trainingsbelastung und der hohen Trainingsintensität geschuldet. Alle arbeiten im Training super mit.”

Neuzugänge und Abgänge

Bei den Abgängen beklagte Bonvini hauptsächlich den Verlust der beiden Leistungsträger Olivier Marques und Fabrice Yao, die es alle beide nach Hesperingen zog. Beide waren etablierte BGL-Ligue-Spieler. Zudem wechselte der Toptorschütze der letzten Saison, Marwane Benamra, zum belgischen Zweitliga-Aufsteiger Royal Excelsior Virton. Im Gegenzug konnte man sich jedoch die Dienste von Stürmer Patrick Stumpf sichern. Der 31-jährige Deutsche hat schon bei seinen früheren Stationen beim F91 Düdelingen, RM Hamm Benfica oder besonders bei Jeunesse Esch gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. “Einige Spieler kenne ich noch aus meiner früheren Zeit hier in Mondorf, die anderen lerne ich zurzeit und mit zunehmender Dauer besser kennen. Ich entdecke fast jeden Tag etwas Neues bei meinen Spielern.” Noch hat der Übungsleiter etwas Zeit, um seine Mannschaft besser kennenzulernen und so aus dem vorhandenen Spielermaterial das bestmögliche Team für den Saisonauftakt zu formen.

Unser Tipp

Mondorf wird den Klassenerhalt schaffen. Mit einem Patrick Stumpf in Torlaune und der gewohnten Defensivstärke dürfte ein Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld möglich sein.

Drei Fragen an …

Tageblatt: Wie schwer sind die Abgänge von Marwane Benamra, Olivier Marques und Fabrice Yao zu verkraften?

Arno Bonvini: “Über Marwane Benamra kann ich nicht viel sagen, da ich ihn vor meinem Wechsel nicht kannte. Bei Olivier Marques und Fabrice Yao kann man von einem sehr großen Verlust sprechen, da beide absolute Leistungsträger waren.”

Wird der Abgang von Benamra im gleichen Verhältnis durch den Neuzugang Stumpf kompensiert?

Arno Bonvini: “Benamra ist ein Spieler von außergewöhnlichem Talent. Allerdings war sein Verhalten abseits des Platzes und in der Kabine nicht immer vorbildlich. Man konnte ihn nicht als mannschaftsdienlichen Spieler bezeichnen. Stumpf ist ein ganz anderer Spielertyp. Er hat eine ganz andere Mentalität, die mir aber sehr gefällt. Er gilt als Teamplayer, ist sehr explosiv im Laufduell, zudem kopfballstark und läuferisch sehr stark. Er ist ein richtiger

Arbeiter auf dem Spielfeld. Die Mentalität macht den Unterschied.”

Beeinflusst der Transfer von Stürmer Patrick Stumpf die Spielweise von Mondorf?

Arno Bonvini: “Jeder Trainer hat seine Ideen. Allerdings kommt es einzig und allein auf das Spielermaterial an, das man besitzt. Es nützt nichts, seine eigenen Ideen und Vorstellungen auf Teufel komm raus durchsetzen zu wollen, wenn einem das Spielermaterial für seine Vorgaben fehlt.”

Patrick Diederich

So könnte Mondorf spielen:

Der Kader:

Tor: Luca Bernardini, Max de Cillia, João Machado, Koray Ozcan

Verteidigung: Yann Bartholomey, Ahmed Benhemine, Romaric Bosson, Christophe de Sousa, Fatih Eren, Michael Monteiro, Amine Nabli, Valdès Pieune, Alex Semedo, Cédric Zimmer

Mittelfeld: Rayane Baitiche, Tim Bartholomey, João Coimbra, Bruno da Rocha, Fabio d’Alessandro, Andy May, Yassine Mohammed, Cleidir Neves, Tiago Oliveira, André Oliveira, Olivier Schermuly, Admir Skrijelj, Ali Skrijelj

Angriff: Enzo Francioso, Abel Khaled, João Martins, David Mendes, Alessandro Scanzano, David Spanier, Patrick Stumpf, Faraji Taarimte

Neuzugänge: Bernardini (Bartringen), Machado (Rodange), Oliveira (Käerjeng), Pieune (Schifflingen), Semedo (Déifferdeng 03), Baitiche (Thionville/F), Mohammed (Sarreguemines/F), Neves (Sandweiler), Ad. Skrijelj (Käerjeng), Ali Skrijelj (F91), Khaled (SR Délémont/CH), Spanier (Elversberg/D), Stumpf (F91)

Abgänge: Jay Bernadino (Junglinster), Cédric Soares (Jeunesse), Olivier Marques (Hesperingen), Fabrice Yao (Hesperingen), Max Thillmann (Beles), Stefan Lopes (Strassen), Keven Flohr (Käerjeng), Ezequiel Barbosa (RM Hamm Benfica), Fahret Selimovic (Mühlenbach), Max Blom (Monnerich), Glenn Marques (Junglinster), Marwane Benamra (Virton/B), Emir Ramcilovic (Fola), Benjamin Hégué (Hagondange/F), Tom Boussong (Canach), Thibaut Thonon (Steinsel), Ricardo Brito (Kayl/Tetingen), Glenn Marques (Junglinster)