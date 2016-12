Auch Pogba profitierte von Luxemburg

Paul Pogba steht am Freitag im Zentrum der "Football Leaks". Laut der Recherche-Gruppierung wurden die Gewinne seiner Bilderrechte nacheinander in Luxemburg und später in Jersey angelegt, "zwei Steuerparadiese", wie die Sportzeitung hinzufügte.

2014 unterschrieb Pogba einen Vertrag in Luxemburg, aus dem Oualid Tanzefti, sogenannter Mentor des französischen Nationalspielers, eine Menge Vorteile zog. Erst später, im März 2016, hat sich Agent Mino Raiola diese Rechte für 10 Millionen Euro gekauft und sie laut den Mediapart-Dokumenten in eine Gesellschaft (Aftermath Limited) in Jersey platziert.

Übrigens: Im kommenden Jahr hat der Superstar wieder ausreichend Zeit, sich um finanzielle Dinge zu kümmern, denn bei dem Länderspiel gegen Luxemburg wird er seine Sperre absitzen müssen.