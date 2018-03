Von unserem Korrespondenten Ralph Schulze, Madrid

Die am Wochenende eingeleitete europaweite Fahndung nach dem flüchtigen katalanischen Separatistenchef Carles Puigdemont hatte schnellen Erfolg: Am Sonntagvormittag stoppten deutsche Polizisten den 55-Jährigen kurz nach der Einreise per Pkw aus Dänemark.

Die spanischen Behörden hatten am Freitagabend, als sich Puigdemont in Finnland befand, einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. Daraufhin war Puigdemont überstürzt aus Finnland abreist. Nach Angaben des Landespolizeiamtes Schleswig-Holstein in Kiel wurde Puigdemont “um 11.19 Uhr durch ...