Der neue CSV-Präsident ist seit 14 Jahren Verwaltungsratsmitglied einer Holding, die eine private Sicherheitsfirma besitzt. Das meldet das Online-Magazin Reporter am Dienstag.

Seit diesem Samstag ist der EU-Abgeordnete Frank Engel Präsident der CSV. Am Dienstag hat das Online-Magazin Reporter eine Recherche veröffentlicht, laut der der Politiker seit 14 Jahren Verwaltungsratsmitglied einer in Luxemburg ansässigen Holding ist, die eine private Sicherheitsfirma besitzt. Bei dem Unternehmen handelt es sich um Global Risk Strategies, das unter anderem in Afghanistan und dem Irak aktiv war. Die Vereinten Nationen und der amerikanische Staat gehörten zu seinen Kunden. Die Firma stand mehrmals in der Kritik, unter anderem als einer ihrer Mitarbeiter im Juni 2004 im Irak starb.

Engel erklärte gegenüber Reporter, dass er als Verwaltungsratsmitglied der Holding nie etwas mit dem operativen Geschäft zu tun gehabt hätte. Die Holding habe sich lediglich um Verwaltungsaufgaben gekümmert.

Reporter thematisiert auch die Frage der Regulierung solcher privaten Sicherheitsdienste. Sie stehen immer wieder in der Kritik, weil sie sich nicht an das Kriegsrecht halten müssen. Sie werden deshalb von Staaten genutzt, wenn diese sich in Krisengebieten in Grauzonen begeben wollen. Die Firma hat jedenfalls mittlerweile ihre Ausrichtung geändert. Sie bezeichnet sich laut dem Online-Magazin als “Investementfonds in der Technologie- und Verteidigungsbranche”.

Der LSAP-Fraktionschef Alex Bodry reagierte kurz nach der Veröffentlichung des Artikels über den Kurznachrichtendienst Twitter. “Schade, dass der Artikel nicht vor Samstag veröffentlicht wurde. Das hätte die CSV-Delegierten vielleicht interessiert”, schrieb er. Engel hatte beim Kongress am Samstag einen Gegenkandidaten. Mit 54 Prozent konnte er sich nur knapp als neuer Chef der Volkspartei behaupten.