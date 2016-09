Besuch auf der Baustelle

Auf Kirchberg soll die neue Nationalbibliothek entstehen. Die Bauarbeiten sind voll im Gange. Am Dienstag besuchten Premierminister Xavier Bettel, Infrastrukturminister François Bausch und der für die Kultur zuständige Staatssekretär Guy Arendt die Baustelle.

Die Nationalbibliothek (BNL) ist im Augenblick noch in einem Gebäude neben der Kathedrale im Stadtzentrum beheimatet. Das soll sich ändern. Auf einem 1,6 Hektar großen Gelände, auf dem Kirchberg, entsteht, für 112 Millionen Euro, ein niegelnagelneues Gebäude, das zum neuen Lesezentrum des Landes werden soll. Es har eine Nettofläche von 35.300 Quadratmeter und soll Mitte 2018 fertiggestellt sein. Im Moment zählt die BNL insgesamt 1,7 Millionen Exemplare, wovon mehr als 300.000 frei einsehbar sind. Man könne in den neuen Räumlichkeiten bis zu 4 Millionen Dokumente lagern, hieß es bei der Begehung.

2014 wurde mit den Bauarbeiten auf dem Kirchberg begonnen. Das neue Bibliotheksgebäude sei ein innovatives, modernes, funktionelles und Energieeffizientes Bauwerk, wurde beim Besuch betont. Es werde ein helles, lichtdurchflutetes Gebäude entstehen. Es ist in drei Teile unterteilt worden: Der Lagerbereich, der Lesebereich und der Eingangsbereich.

Moderne Lagerhallen (11.800 Quadratmeter), wo immer die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrscht, sollen für eine optimale Aufbewahrung der Dokumente sorgen.

Große Lesesäle (insgesamt 6.332 Quadratmeter), Konferenz- und Arbeitssäle, ein spezieller Lesesaal für Eltern mit einer Spielecke für die Kinder, eine Cafeteria, genügend Parkraum... die BNL auf Kirchberg soll ein Ort der Begegnung sein, wo man sich wohlfühlt.

Auch ist ein automatisches Rückgabe-System für die Bücher geplant, das 24/24 Stunden funktioniert. In einem Saal, der permanent überwacht wird, kann der Besucher seltene und wertvolle Dokumente einsehen. Und in einem speziellen Raum sollen rare und historische Dokumente ausgestellt werden.

Die Kapazität der BNL wurde erweitert. Neben der größeren Lagerhallen stehen jetzt insgesamt 470 Sitzplätze, darunter auch Sessel und Sitzgruppen, den Besuchern zur Verfügung. Die neue BNL soll des Weiteren behindertengerecht sein, wurde am Dienstag unterstrichen.

Aber auch an die Integration habe man gedacht, wurde am Dienstag betont. So sollen Räume eingerichtet werden, wo man sich selbst eine neue Sprache beibringen kann.

In Punkto Erreichbarkeit gibt es auch keine Probleme. Die Tram soll vor der Tür halten. Die Haltestelle soll, wie auch anders, „Nationalbibliothek“ heißen.