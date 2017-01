Cargolux musste notlanden

Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste eine Boeing 747-8F der Cargolux auf dem Wiener Flughafen Schwechat notlanden. Darüber berichtet das östereichische Luftfahrtmagazinauf seiner Webseite.Der Jumbo mit der Kennung CV-856 sei am 10. Januar in Luxemburg mit dem Ziel Al-Maktoum-Flughafen in Dubai gestartet, berichtet. An Bord hätten sich der Kapitän und der Erste Offizier befunden.

Rund 70 nautische Meilen nordwestlich von Ankara hätten die beiden Piloten entschieden, nach Luxemburg zurückzukehren, da sich der Kapitän zunehmend unwohl fühlte. Auf dem Rückweg - das Flugzeug befand sich bereits über Ungarn - habe sich der zustand des Kapitäns jedoch derart verschlechtert, dass der Erste Offizier den Flughafen in Wien kontaktierte und darum bat, ihn anfliegen und landen zu dürfen.

Zudem habe er den Lotsen am Boden darüber informiert, dass er auf Piste 16 landen wolle und auf der Piste stehen bleiben werde, schreibt. Er habe auch einen Notarzt angefordert, berichtet das Magazin unter Bezug auf den

Die Landung sei problemlos verlaufen; der Kapitän sei ins Krankenhaus gebracht worden. Mit neuer Crew und neun Stunden Verspätung habe der Jumbo seinen Flug nach Dubai fortsetzen können.