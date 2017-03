Tödlicher Unfall auf der A 1

Das berichtet der Trierische Volksfreund. Wie die Polizei mitteilte, krachte sein Fahrzeug am frühen Freitagmorgen gegen 3.20 Uhr in einen Lastwagen. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Die A1 wurde für mehr als fünf Stunden in Richtung Koblenz gesperrt. Mehr zum Thema

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 39-jähriger Auto-Fahrer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich auf dem rechten Fahrstreifen aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Nach dem Aufprall geriet das Auto auf den linken Fahrstreifen und kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Autos tödlich verletzt. Die Autobahnpolizei Schweich geht derzeit davon aus, dass der Fahrer nicht angeschnallt war.

Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.