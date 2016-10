Apess: von der Justiz begleitete Vorstandswahl

Im Rahmen der Streitereien, und nachdem die geplante Vorstandswahl am 25. März auf einer Generalversammlung gescheitert war, hatte es unter dem Vorsitz von Maître Roland Jaeger, beglaubigter Schlichter, ein Schlichtungsverfahren gegeben, das am 10. Oktober abgeschlossen wurde. In der komplizierten Angelegenheit steht immer noch ein Urteil in einem Prozess aus, das abgewartet werden muss; alle Erklärungen würden an dieser Stelle aber zu weit führen.

Fakt ist, dass die Apess auch nach Feststellung des Schlichters ihre Statuten in einigen Punkten ändern muss, um gesetzeskonform zu sein. Fest steht ebenfalls, dass am 25. März das Mandat des aktuellen "Comité exécutif" auslief und dieses nun geschäftsführend ist. Eine unglückliche Situation, da die vier Personen eine Gegenliste von ebenfalls vier Personen bei dieser Wahl gehabt hätten, die aus der "Délégation nationale des enseignants" (DNE/vorher "Lehrerkomitees") hervorging .

Um vor dem juristischen Imbroglio nun dieses zuerst aufzulösen, war es der Vorschlag des Schlichters, generell für Apess-Vorstandswahlen die Möglichkeit einer elektronischen Abstimmung ins Auge zu fassen, und im Besonderen für den Herbst 2016 eine solche zu organisieren. Dies passiert nun vom 25. bis 29. Oktober. Eine neutrale und gesicherte Plattform wird hierfür den 1.300 bis 1.400 Apess-Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Ein Richter wird das Erstellen des Wahlregisters anhand der Mitgliederliste sowie bezahlter Mitgliederbeiträge überwachen und die Abstimmung eröffnen. Die "elektronische Urne" wird nach der Abstimmung von einem Gerichtsvollzieher geöffnet, der die Auswertung vornimmt.

Der amtierende Apess-Präsident, Daniel Reding, sagteauf Nachfrage, dass er der Meinung sei, dass diese Abstimmung nun demokratischer nicht sein könne: "Nun können wirklich alle mit abstimmen. Während vier Tagen, wobei die Prozedur fünf Minuten dauert. Diese Zeit sollte jeder aufbringen können." Reding geht ebenfalls davon aus, dass an dieser Prozedur kaum jemand etwas auszusetzen haben sollte: "Die Prozedur wurde externalisiert, an die Justiz. Neutraler geht kaum. Die Zeit vom schmutzige Wäsche waschen soll vorbei sein, der gemeinsame 'Gegner' ist nicht in der Apess, sondern außerhalb. Darauf müssen wir uns wieder konzentrieren."

Die zur Abstimmung stehenden Kandidaten sind logischerweise die gleichen wie bei bei der Generalversammlung im März, da es ja keine neue Einberufung und keine neue Frist für Kandidaturen gab.

D.h. austretend und wiederwählbar sind Präsident Daniel Reding, Vizepräsident Alain Kieffer, Generalsekretär Eric Bruch und Kassierer Pascal Zeihen. Die DNE-Gegenkandidaten sind André Berns (Präsident), Marco Breyer (Vizepräsident), Patrick Beil (Generalsekretär) und Gilles Everling (Kassierer).

Weitere Informationen findet man auf der Apess-Internetseite. Unter der Rubrik "Ressources", dann "AGO", ist im Übrigen auch das Schlichtungsabkommen einsehbar (► Link ).