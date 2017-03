Mietrückstände in Millionenhöhe

Namens und im Auftrag seiner Mandanten der Alfa Gestion S.A. und der Alfa Place de la Gare S.A. sehe er sich gezwungen, nach zahlreichen Medienberichten Richtigstellungen, Erklärungen und Präzisierungen zur Sache zumachen. Das teilt Pierre Metzler von der Kanzlei Wildgen in Luxemburg am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Die Schließung des Hotels erregte viel Aufsehen, weil der Gerichtsvollzieher plötzlich vor der Tür stand. Zudem ist das Gebäude ein historisches, mit langer Geschichte und berühmten Gästen, steht unter Denkmalschutz, jeder kennt es.

Die beiden Gesellschaften, die Metzler vertritt, sind Eigentümer des Gebäudes, indem sich das Hotel Mercure Grand Hotel Alfa befindet. Mieter des Gebäudes ist die Alfa-Hotel S.a.r.l., die auch das Hotel betreibt. Geschäftsführer der Alfa-Hotel S.a.r.l. ist Rolphe Reding.

Seit 2013 hat die Alfa-Hotel S.a.r.l. nur einen Bruchteil Miete bezahlt, weswegen sich die Vermieter gezwungen sahen, den Mietvertrag aufzukündigen. Dies geschieht mit Datum zum, 31. Dezember 2013. Der Vertrag zur Anmietung wurde 2011 geschlossen. Vereinbart war eine Miete von 98.000 Euro im Monat plus Nebenkosten. Laut Metzler wurden seit Beginn 2013 aber nur 50.000 Euro monatlich bezahlt.

Die Sache ging vor Gericht. In erster Instanz verurteilte laut Metzler das Gericht im Juli 2015 die Alfa-Hotel als Mieterin zur Nachzahlung. Das Urteil ging in die Berufung. Auch dort wurde die Alfa-Hotel zur Nachzahlung der ausstehenden Miete verurteilt plus Schadensersatz an den Vermieter. Außerdem bestätigte das Berufungsgericht die Kündigung des Mietvertrages zum 31. Dezember 2013. Bis heute ist kein Geld geflossen, heißt es von Rechtsanwalt Metzler.

Der Schaden für den Vermieter beläuft sich auf mehrere Millionen Euro, heißt es in der Erklärung weiter. Trotz Urteil sei die Alfa-Hotel und dessen Geschäftsführer unnachgiebig geblieben. Selbst der Versuch der Vermieter, dem Hotelbetreiber einen strukturierten Rückzug aus dem Gebäude zu ermöglichen blieb erfolglos, teilten die Vermietergesellschaften in einer Presseerklärung mit. 70 Mitarbeiter sind betroffen.

Da der Mieter keinen Willen gezeigt habe, sich zurückzuziehen und das Gebäude zu räumen, sei dem Vermieter keine Wahl geblieben als die Zwangsräumung einzuleiten. Beide Vermietergesellschaften widersprechen über ihren Rechtsanwalt in der Erklärung vehement Gerüchten, wonach es in der Vergangenheit oder aktuell Verkaufsverhandlungen über das Gebäude gegeben habe.

Mehrheitsaktionär der beiden Vermietergesellschaften und Eigentümer des Gebäudes ist eine Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die 2007 angesiedelt wurde, heißt es in der Erklärung weiter. Ursprünglich gehörten die beiden Vermieter- bzw. Eigentümergesellschaften der Familie Rollinger. Nico Rollinger leitete 2014 einen Aktionärswechsel ein. Ein Schweizer, der nicht genannt werden will, wurde Mehrheitsaktionär.

Er hat eine Firma, die in Liechtenstein eingetragen ist und gründete 2007 besagte Firma in Luxemburg. Nico Rollinger hält nach wie vor Minderheitenanteile. Vehement widerspricht Metzler der Version, wonach der mysteriöse Mehrheitsaktionär den Willen habe, seine Aktien an den beiden Gesellschaften abzutreten.

Im Gegenteil: Der Mehrheitsaktionär sei bereit, im Sinne einer Renovierung und eines weiteren Betriebs des Hotels zu investieren. Momentan prüften beide Vermieter-bzw. Eigentümergesellschaften verschiedene Optionen, das Hotel ohne Beteiligung der Alfa-Hotel S.a.r.l. weiter zu betreiben.