Fahrerin erlitt schwere Verletzungen

Es war gegen 10.50 Uhr, als es am Mittwoch auf der N12, zwischen Erpeldingen und Derenbach, zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Eine Fahrerin fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve gerade aus. Das Fahrzeug raste einen Abhang hinunter und kam erst in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand.

Die Fahrerin war alleine im Wagen. Sie erlitt schwere Verletzungen. Mit Hilfe des Rettungshubschraubers wurde sie ins Krankenhaus geflogen. Die Strecke wurde bis kurz nach 12.00 Uhr gesperrt, um die Rettungsarbeiten sowie die Arbeit des Abschleppdienstes nicht zu behindern.