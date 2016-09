Luxemburg feiert Chinas Nationalfeiertag

Unter den Gästen waren Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo, der Direktor der Luxemburger Handelskammer Carlo Thelen und Amtskolegen des Botschafters.

In einer kurzen Ansprache unterstrich der Botschafter immer wieder die guten Beziehungen zwischen seinem Land und Luxemburg. Der Austausch zwischen beiden Länder habe Fortschritte gemacht, auch was den kulturellen Austausch angeht. China sei Luxemburgs zweitwichtigster Handelspartner außerhalb der Europäischen Union, sagte der Botschafter.

Die chinesische Wirtschaft sei im ersten Halbjahr um 6,7 Prozent gewachsen, berichtete der Botschafter. Das Land stehe für ein Viertel des Weltwirtschaftswachstums. Die chinesische Industrie habe sich mittlerweile stabilisiert und nehme wieder an Fahrt auf. Überkapazitäten seien deutlich reduziert worden.

Der Botschafter sprach auch vom chinesischen Weltraumprogramm. Das Land hat im letzten Jahr sein Weltraumteleskop Wukong ins All geschossen. Damit wollen chinesische Forscher dunkle Materie erforschen.

An ihrem Nationalfeiertag zelebrieren die Chinesen die Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949. In der Botschaft in Dommeldingen wurde allerdings etwas verfrüht gefeiert. Der eigentliche Festtag ist der erste Oktober.