Dachstuhlbrand in Waldbillig

Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich ein Feuer unter einem Dachstuhl in einem Atelier neben einem Wohnhaus in Waldbillig in der rue des Fleur ausgebreitet.

Nach Angaben der Rettungskräfte hatte die Isolation Feuer gefangen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Der Sachschaden ist hoch. Verletzt wurde niemand.