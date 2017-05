Nach außen hui, nach innen pfui

Elf offizielle Badegewässer gibt es in Luxemburg. Sie haben einem EU-Bericht zufolge eine ausgezeichnete Wasserqualität. Das liegt über dem EU-Durchschnitt. Es handelt sich um Badestellen in Weiswampach, am Stausee und Remerschen. Um die Qualität von Badegewässern zu bestimmen, werden gemäß der EU-Badegewässerrichtlinie zwei mikrobiologische Parameter herangezogen:

1. das Vorkommen von Escherichia-Coli-Bakterien (E. coli). Sie kommen im Darm vieler Tiere vor und gelangen etwa durch Vogelkot oder von Kuh- und Schafweiden in Ufernähe auch in Badegewässer. Meist sind die Fäkalkeime harmlos. Einige E.-coli-Bakterien können aber beim Menschen Übelkeit, Durchfall und Fieber verursachen. Bisweilen lösen die Keime Harnwegsinfektionen aus, die zu Nierenschäden führen können.

2. das Vorkommen von Darm-Enterokokken. Sie deuten in größeren Mengen ebenfalls auf fäkale Verschmutzungen hin. Wer sie verschluckt und in den Magen-Darm-Trakt aufnimmt, dem droht keine Infektion. Gelangen die Enterokokken aber über Wunden in den Körper, können sie schwere Erkrankungen verursachen.

An allen anderen Seen und Flüssen eignet sich die Wasserqualität nicht zum Baden. Aufgrund mangelnder Kläranlagen ist die Sauer seit Jahren zum Teil stark mit Bakterien belastet. Auch entlang der Our ist das Baden verboten, da Gefahr für die Gesundheit besteht.

Doch der Schein trügt. Luxemburg hat alles andere als saubere Gewässer. In allen nicht oben genannten Flüsse und Seen ist die Wasserqualität so schlecht, dass sich Baden nicht lohnt oder sogar verboten ist. Alzette, Sauer und Our sind regelrechte Jauchegruben. Gerade im Sommer riecht man das Problem. Ursache sind die mangelnden Kläranlagen. Beide Flüsse sind stark mit Bakterien und anderen Stoffen belastet.

Im vergangenen Jahr hatten laut dem neuen Bericht 97,2 Prozent aller Küstenbadegewässer und 94,3 Prozent aller Binnenbadegewässer in der EU eine mindestens "ausreichende" Qualität und entsprachen damit dem in der Badegewässerrichtlinie festgelegten Mindestqualitätsstandard. Im Vergleich zur Saison davor verbesserte sich die Qualität erneut.

Allgemein kann gesagt werden, dass die Wasserqualität an der Küste besser ist als die der Binnenbadegewässer. Laut Umweltagentur liegt das an der höheren Selbstreinigungsfähigkeit des Meeres. Außerdem liegen viele Badestellen an den Binnengewässern an kleineren Seen und langsam fließenden Flüssen, die insbesondere im Sommer nach starkem Regen anfälliger sind für kurzzeitige Verschmutzungen.

In fünf Ländern waren mindestens 95 Prozent der Badegewässer von "ausgezeichneter Qualität": Luxemburg (alle elf Badegewässer ), Zypern und Malta (99 Prozent der Badegewässer) sowie Griechenland (97 Prozent) und Österreich (95 Prozent). In Deutschland bekamen 90,8 Prozent der aufgelisteten Badestellen das höchste Label "excellent".

Von der Badesaison 2015 zur Saison 2016 ging die absolute Zahl der mangelhaften Badegewässer zurück: und zwar von 383 auf 316. Bei 93 Badegewässern wurde der Zustand von "mangelhaft" auf "ausreichend" heraufgestuft. 72 Badegewässer rutschten dagegen in die Qualitätsstufe "mangelhaft" ab.

Die drei EU-Länder mit der höchsten Anzahl sind Italien (100 Badegewässer von 5518 untersuchten; entspricht 1,8 Prozent), Frankreich (82 Badegewässer von 3359; 2,4 Prozent) und Spanien (39 Badegewässer von 2191; 1,8 Prozent). Den höchsten Anteil an Badegewässern mit mangelhafter Qualität verzeichneten jedoch Irland (4,3 Prozent/6 Badegewässer), Großbritannien (3,2 Prozent/20 Badegewässer) und die Slowakei (3 Prozent/ein Gewässer).

Laut EEA gibt es zunächst nur Empfehlungen: So sollte für alle Badegewässer, die in der Saison 2016 eine mangelhafte Wasserqualität aufwiesen, in der Saison 2017 ein Badeverbot verhängt oder zumindest vom Baden abgeraten werden. Außerdem sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Verschmutzungen zu verringern oder zu verhindern. «Wird ein Badegewässer in fünf aufeinanderfolgenden Jahren als "mangelhaft" klassifiziert, ist es mit einem dauerhaften Badeverbot zu belegen beziehungsweise mit einem dauerhaften Warnhinweis...».