Neuer Rekord beim Fondsvermögen

Innerhalb eines Monats hat das in Luxemburg verwaltete Fondsvermögen noch einmal um 0,55 Prozent zugelegt. Das berichtet die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in einer gestern veröffentlichten Erklärung.

3,621 Billionen Euro ist der Stand des in Luxemburg verwalteten Vermögens im Monat September, im August waren es 3,602 Billionen Euro. Insgesamt auf ein Jahr gesehen ist das Fondsvermögen in Luxemburg in den letzten 12 Monaten um 7,58 Prozent gestiegen.

In Geld ausgedrückt bedeutet das, das Fondsvermögen ist innerhalb eines Monats um 19,7 Milliarden Euro angewachsen. Insgesamt flossen 25,8 Milliarden Euro nach Luxemburg, allerdings musste die Entwicklung des Fondsvermögens einen Verlust von 6,1 Milliarden Euro hinnehmen.

Vier neue Fonds wurden in dieser Zeitspanne neu aufgelegt, wie die CSSF-Mitteilung ergibt. Im Monat September waren insgesamt 3.897 verschiedene Fonds bei der CSSF registriert. 2.590 davon sind Mischfonds, die sich in 12.976 verschiedene Unterfonds aufteilen, 1.307 sind klassischer Art. Insgesamt gab es im September 14.283 verschiedene, aktive Anlagearten am Finanzplatz Luxemburg.