Nach der Tram die Funiculaire

Ein erster Transport kam am Dienstag an, am Donnerstagabend war das Tageblatt bei einer weiteren Anlieferung der insgesamt vier Kabinen dabei. Die Vehikel der Schweizer Firma Garaventa werden im Tunnel des Funiculaire "geparkt". Sie sind noch sorgfältig eingepackt, unser Fotograf konnte aber auch einen kurzen, exklusiven Blick ins Innere werfen.

Wie der zuständige Minister François Bausch am Donnerstag bei einer parlamentarischen Debatte noch einmal betont hatte, sollen sowohl die Tram als auch die Standseilbahn am 10. Dezember erstmals nach Fahrplan auf den Schienen rollen. Zuvor wird es natürlich Testfahrten geben.