EIDE: Einschreibungen bald möglich

Im Herbst 2017/18 wird die erste Filiale der "Ecole internationale" am Escher Victor-Hugo-Platz eröffnen. Es wird eine frankofone, deutschsprachige und englischsprachige Sektion geben.

Bis zu 500 Schüler finden Platz in dem Gebäude. Die Wahl fiel auf Esch, da die Bevölkerung in der Minettemetropole sehr heterogen ist: 122 Nationalitäten wohnen in der Stadt. Der Standort Esch ist keine vorübergehende Lösung, sondern die Schule bleibt dort dauerhaft vertreten. Neu in Esch ist die deutschsprachige Sektion. Sie folgt dem Schulplan der Europaschulen, sie steht jedoch für alle Schüler offen und nicht nur den Kindern von Mitarbeitern der europäischen Institutionen.

Einschreibetage



Freitag, 3. März: 10.00 bis 13.00 Uhr (Differdingen)



Montag, 6. März: 11.00 bis 14.00 Uhr (Differdingen)



Donnerstag, 9. März: 11.00 bis 14.00 Uhr (Esch/Alzette)



Samstag, 11. März: 9.00 bis 12.00 Uhr (Differdingen)



Dienstag, 14. März: 18.00 bis 20.00 Uhr (Esch/Alzette)



Donnerstag, 16. März: 18.00 bis 20.00 Uhr (Differdingen)



Die "Ecole internationale" bietet Grundschul- und Sekundarklassen an und sie ist gebührenfrei.

Bei zu vielen Einschreibungen erhalten die Kinder aus Esch/Alzette und Umgebung jedoch Priorität. So wie die Kinder aus Luxemburg auch Vorrang vor denen aus den angrenzenden Ländern haben. Wichtiges Aufnahmekriterium ist und bleibt die Begründung der Motivation. Die Eltern müssen begründen können, warum ihr Nachwuchs auf die "Ecole internationale" gehen soll. Die Einschreibung erfolgt in der Regel in einem Gespräch der Lehrer und Verantwortlichen der Schule mit den Eltern und Kindern. Was die "Ecole internationale" besonders macht, ist die Vielfalt der Sprachen, die unterrichtet werden. Luxemburgisch ist ein Pflichtfach.

Die Sektionssprache ist die Sprache, die in den nicht-linguistischen Fächern wie Mathematik, Geschichte oder auch Geografie zum Tragen kommt. Bei den reinen Sprachkursen hat der Schüler die Wahl zwischen Französisch, Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Die Kombination der unterschiedlichen Sprachen ist flexibel.